Seleção Brasileira CBF tem sinalização positiva para acerto com Carlo Ancelotti como técnico da Seleção, diz site O treinador italiano está no Real Madrid e tem contrato até junho de 2024

A CBF já tem um alvo definido para assumir a Seleção Brasileira. De acordo com a ESPN, a entidade tem uma sinalização positiva de Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid.

O treinador italiao tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Porém, a intenção da CBF seria de começar o vínculo em julho de 2023 e durar até agosto de 2026, após a Copa do Mundo.

Não há nada assinado entre as partes e os detalhes ainda vão ser discutidos.

Enquanto não resolve a situação com Ancelotti, a CBF precisa arrumar um treinador para a primeira data Fifa do ano, que acontece entre os dias 20 e 28 de março. O mais provável é que Ramon Menezes, que está comandando o Sub-20, fique temporariamente no cargo.

Ancelotti é um dos maiores técnicos do futebol mundial. São quatro títulos de Champions League (2x Milan e 2x Real Madrid). Ele também é o único treinador que conquistou todas as cinco principais ligas europeias com Milan, Chelsea, PSG, Bayern e Real Madrid.

Aos 63 anos, o Brasil seria o primeiro trabalho por seleção de Ancelotti.

