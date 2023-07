CBF sorteia mandos das semifinais da Copa do Brasil nesta segunda (17)

A- A+

O sorteio dos mandos de campo dos confrontos da semifinal da Copa do Brasil de 2023 ocorrerá nesta segunda-feira (17), a partir das 13h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo pela CBF TV no YouTube.

Flamengo superou o Bahia, com o placar agregado de 4 a 1, e agora pega o Grêmio, que passou pelo Bahia nos pênaltis. Do outro lado da chave, o São Paulo passou pelo Palmeiras com duas vitórias (1 x 0 no Morumbi e 2 x 1 no Allianz Parque) e enfrenta o Corinthians.

Corinthians garante vaga nos pênaltis

O Corinthians eliminou o América MG nos pênaltis por 3 a 1, neste sábado (15), na Neo Química Arena, e está na semifinal da Copa do Brasil para enfrentar o São Paulo.

Com a desvantagem por ter perdido a partida de ida em Minas Gerais por 1 x 0, o time de São Paulo abriu vantagem logo no começo da segunda etapa. Renato Augusto, de cabeça, abriu o placar. Yuri Alberto, aos 18, aumentou. Aos 23, o argentino Benítez descontou. Aos 26, o artilheiro Róger Guedes completou de cabeça e fez o terceiro do Corinthians. Aos 40, Mastriani definiu o 3 x 2 e levou a decisão às penalidades. Cássio defendeu duas cobranças mineiras e Yuri converteu o pênalti decisivo para fechar em 3 x 1 e colocar o Timão nas semifinais.

