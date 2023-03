CBF suspende árbitro que marcou pênalti errado contra Retrô na Copa do Brasil

A- A+

Em nota divulgada nesta quinta-feira (09), a CBF suspendeu o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior por conta do erro grave cometido na partida da segunda fase da Copa do Brasil entre Tombense e Retrô, na última quarta (08). A desclassificação da equipe pernambucana veio após um pênalti em que dois jogadores do time mineiro se chocaram dentro da área. O árbitro vai participar do Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (PADA).

"A Comissão de Arbitragem da CBF resolveu suspender por tempo indeterminado o Árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, por entender que o desempenho dele, na partida entre as equipes Tombense x Retrô, válida pela 2ª fase da Copa do Brasil 2023, foi abaixo dos padrões exigidos. O referido oficial será incluído no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem", informa a nota assinada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme.

O lance capital da partida aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo. Após cruzamento rasteiro, Kleiton, da Tombense, pisou no seu companheiro de time Guilherme Santos. Alex Sandro bateu o pênalti, que foi defendido por Jean, mas o cobrador aproveitou o rebote.

Após a marcação do pênalti, o lateral-direito Pedro Costa e o goleiro Jean receberam cartão amarelo por reclamação. Ao término da partida, Yuri, Willian Marcílio, Júnior Fialho e o técnico Dico Woolley foram expulsos, por reclamar com a arbitragem.

Com a eliminação injusta o Retrô deixou de embolsar R$ 2,1 milhões como cota para disputa da terceira fase da competição.

Jogador do Náutico, o atacante Jael criticou a atuação do árbitro Paulo Roberto nas redes sociais.

"Paulo Roberto Alves Junior, o árbitro mais arrogante de todos os tempos. O pênalti que o sr deu hoje, foi a coisa mais absurda na arbitragem brasileira nos últimos tempos. Esse cidadão tinha que ficar uns 5 anos na reciclagem da arbitragem pelo o que ele fez hoje", publicou Jael.

Confira a penalidade marcada contra o Retrô

Juiz que marcou este pênalti bizarro em choque entre jogadores do Tombense é suspenso pela CBFpic.twitter.com/tSRmDW2Bbo — ge (@geglobo) March 9, 2023

Veja também

Liga Europa Manchester United recebe Betis nas oitavas da Liga Europa; veja escalações e onde assistir