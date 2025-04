Presidente da CBF define prazo para contar com novo técnico na Seleção Brasileira

A- A+

Após reunião realizada na tarde desta sexta-feira (4), pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, o coordenador executivo das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan, o mandatário afirmou que a nomeação do novo treinador da seleção brasileira acontecerá antes da próxima Data Fifa.



"A reunião com o coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan, teve como foco a escolha do novo treinador da seleção brasileira. Em breve, estaremos anunciando o nome do treinador, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na Data Fifa de junho", disse Ednaldo à CBF TV.



O cargo está vago desde a demissão de Dorival Júnior, na última sexta-feira, após a goleada de 4 a 1 para a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Alguns nomes surgem como opções. O favorito de Ednaldo era o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, mas o português Jorge Jesus, técnico do Al Hilal e campeão com o Flamengo em 2019 e 2020, surge como possibilidade viável.

Outros profissionais também são especulados, entre eles José Mourinho, do Fenerbahçe (TUR), Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo.



"O Departamento de seleções segue providenciando relatórios, fazendo observações in loco, que iniciaremos nesse final da semana, e acompanhando todas as competições relevantes fora do país, para juntarmos o maior número possível de informações para o futuro comandante. Esse trabalho é diário e constante, sempre foi realizado antes. E agora, a gente está dando prosseguimento normalmente", explicou Rodrigo Caetano.



A seleção ocupa o quarto lugar das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E a próxima e Data Fifa, em junho, será decisiva para os planos do Brasil. Os duelos serão contra o Equador, fora de casa, no dia 6, e Paraguai, com mando de campo brasileiro, no dia 10.

