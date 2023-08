CBF vai decidir permanência de Pia na Seleção brasileira na próxima semana

A- A+

Com contrato até os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto de 2024, a permanência de Pia Sundhage no comando da Seleção brasileira não é uma certeza. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, vai decidir a situação da treinadora sueca na próxima semana. As informações são do ge.com.

Pesa contra Pia a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo deste ano. O Brasil não se despedia de um Mundial tão cedo desde 1995.

O grupo do Brasil na Copa do Mundo também ajudava a considerar a classificação ao mata-mata acessível. Apesar de ter a França, as outras seleções eram Panamá e Jamaica, que acabou com a classificação.

Logo após a eliminação na Copa, ao empatar com a Jamaica, o presidente da CBF informou que não era o momento de tomar uma decisão no calor do momento. Com alguns dias desde a despedida, já é possível uma definição mais madura.

O Brasil tem dois amistosos para fazer na primeira Data Fifa após a Copa do Mundo, em setembro. Uma nova comissão técnica já pode assumir o comando nesse momento.

