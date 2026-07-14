CBF coloca vencer Copa América e Eliminatórias como metas para novo ciclo da seleção

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A CBF definiu o título da Copa América de 2028 e o primeiro lugar das Eliminatórias da Copa do Mundo como metas para o novo ciclo da seleção brasileira, durante reunião de planejamento realizada nesta terça-feira, 14. O encontro liderado pelo presidente Samir Xaud contou a presença de vice-presidentes e diretores da entidade, além de presidentes de federações estaduais.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo das seleções masculinas, foi um dos presentes para, segundo a CBF, "prestar contas do trabalho que vem sendo realizado". Ele fez uma apresentação sobre a preparação da seleção desde a chegada de Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo, da qual o Brasil foi eliminado para a Noruega nas oitavas de final.

"O coordenador executivo mostrou como o planejamento compreendeu a escolha de adversários de alto nível e de diferentes escolas do futebol mundial", diz o texto da CBF sobre a reunião. O comunicado também elogia o que chamou de integração entre as categorias de base e a equipe principal, ao mencionar que "23 dos 26 jogadores convocados tiveram passagens por seleções de base".

"Claro que esperávamos um resultado mais positivo (na Copa do Mundo Masculina), mas é importante mostrar tudo o que está acontecendo: o trabalho que vem sendo realizado na base, com integração entre as categorias, tanto no masculino como no feminino. Então o trabalho não para, é contínuo. Viramos uma página e agora voltamos o foco para o Mundial Feminino, além do ciclo para 2030", disse Samir Xaud.

A reunião também serviu para Arthur Elias, treinador da seleção feminina, falar sobre o planejamento da Copa do Mundo Feminina de 2027, cuja sede será o Brasil. O torneio começa no dia 24 de junho, e o Brasil se prepara ao longo de quatro Datas Fifas entre outubro de 2026 e abril de 2027. Já foi definido que, no final deste ano, haverá um embate amistoso com o Japão. A convocação para o Mundial será em maio de 2027.

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