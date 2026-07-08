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Futebol

CBF veta jogos do Brasileirão em estádios sem tecnologia do impedimento semiautomático

Tecnologia está em fase final de implementação nos 19 estádios utilizados pelos times que disputam a Série A deste ano

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Estádio do MaracanãEstádio do Maracanã - Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vetou a realização de jogos do Brasileirão em estádios que não contêm com o impedimento semiautomático, que promete reduzir o tempo de revisão de lances e diminuir os erros da arbitragem. A informação foi divulgada pelo ge nesta quarta-feira. Caso algum clube não consiga mandar uma partida em sua casa, terá que usar uma arena que tenha o sistema instalado em sua estrutura.

A medida, segundo o ge, ainda não tem previsão de início. Porém, a instalação da tecnologia está em fase final de implementação nos 19 estádios utilizados pelos times que disputam a Série A deste ano (o Maracanã é usado por Flamengo e Fluminense). Todos os custos são bancados pela própria CBF.

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O Palmeiras, que frequentemente tem shows e eventos no Nubank Parque, decidiu arcar com as despesas dos equipamentos na Arena Crefisa Barueri, sua casa alternativa. Já no caso do São Paulo, que também convive com a mesma situação do rival, precisará recorrer a uma arena que tenha a tecnologia, como o Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, casa do Red Bull Bragantino, onde, inclusive, jogará contra o Athletico-PR no próximo dia 22.

A instalação das câmeras nos estádios é feita pela empresa Genius, que fornece a tecnologia. Cada arena terá 27 celulares de última geração, que ficarão em pontos estratégicos e serão responsáveis por reproduzir uma "réplica virtual" do jogo. Dessa forma, a inteligência artificial e os árbitros de vídeo de cada duelo vão analisar os lances. Ainda segundo o ge, os primeiros testes do sistema serão realizados em jogos das categorias de base.

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