Copa do Nordeste CBF volta atrás e anuncia quartas de final da Copa do Nordeste com presença do VAR Nesta fase da competição, Pernambuco será representado por Náutico e Sport

Após divulgar a arbitragem das quartas de final da Copa do Nordeste sem a presença do árbitro de vídeo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recuou, na tarde desta segunda-feira (8), e anunciou o uso da tecnologia no mata-mata na competição regional. Os responsáveis por operar o VAR nesta fase da competição devem ser conhecidos até o fim do dia.

De acordo com a entidade que comanda o futebol nacional, o VAR será utilizado até as finais, marcadas para os dias 5 e 9 de junho.

Nesta fase do torneio, Pernambuco será representado por Náutico e Sport. Enquanto o Alvirrubro visita o Bahia, em Salvador, o Rubro-negro vai receber o Ceará, na Arena de Pernambuco. Os jogos acontecem nesta quarta-feira (10), às 21h30.

Segundo a CBF, no duelo do Timbu, o árbitro será Paulo José Souza Mourão (MA). Ele será assistido por Ivanildo Gonçalves e Antônio Adriano de Oliveira, também do Maranhão.

Já no encontro entre Sport e Ceará, Afro Rocha de Carvalho Filho, da Paraíba, será o responsável pelo apito. Os bandeiras serão Schumacher Marques Gomes e Luís Filipe Gonçalves Corrêa. Ambos do quadro paraibano.

