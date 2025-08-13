A- A+

Sport CBF libera Zé Lucas de amistosos da seleção sub-17 e jovem pode ajudar Sport no Brasileiro Volante teria que se apresentar ao Brasil nesta sexta-feira (15) para amistosos contra a Costa Rica

O Sport vai poder contar com Zé Lucas nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Após o clube pernambucano solicitar a desconvocação do volante para os amistosos da seleção sub-17 contra a Costa Rica, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou o pedido leonino.

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao diretor geral de futebol Enrico Ambrogini.

Zé Lucas teria que se apresentar à seleção nesta sexta-feira (15) para iniciar os trabalhos, de olho nos duelos marcados para 21 e 24 de agosto, em Florianópolis. Assim, a joia rubro-negro ficaria de fora dos confrontos com São Paulo, na Ilha do Retiro, e Palmeiras, no Allianz Parque, respectivamente.

O Brasil encara os costarriquenhos como forma de preparação para o Mundial sub-17, que será disputado no Catar, em novembro. Na segunda-feira (11), em contato com a reportagem, o presidente Yuri Romão afirmou entender que Zé Lucas, no momento, "além de nos ajudar, terá muito mais visibilidade nas partidas do Brasileiro".

Peça fundamental do time de Daniel Paulista, Zé Lucas já vinha colecionando boas atuações no Sport sob o comando de Pepa e António Oliveira. Ao todo, o cabeça de área soma 24 jogos com a camisa rubro-negra na temporada.

Veja também