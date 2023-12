A- A+

Futebol Com o Flamengo na liderança geral, confira a posição dos clubes pernambucanos no ranking da CBF Sport é o clube mais posicionado do estado, seguido de Náutico, Santa Cruz e Retrô

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (8) o Ranking Nacional de Clubes. O Flamengo, mesmo sem títulos em 2023, está no topo, seguido do Palmeiras, atual campeão da Série A, e do São Paulo, detentor do título da Copa do Brasil. Quanto aos pernambucanos, o Sport é o clube mais bem posicionado, em 24º.





Abaixo do Sport, o Náutico aparece em 38º. O Santa Cruz é o 58º, enquanto o Retrô está em 73º. A pontuação é uma classificação técnica envolvendo 239 clubes do futebol brasileiro, levando em consideração o desempenho nas competições disputadas em âmbito nacional e internacional nos últimos cinco anos.



Confira a lista completa clicando aqui

