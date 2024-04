A- A+

SURFE CBSurf promove circuito brasileiro de surfe de base para seletiva em Pernambuco Evento será realizado entre os dias 18 e 21 de abril, em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca

A praia do Borete, em Porto de Galinhas, Ipojuca, será palco do Rip Curl Grom Search, o circuto brasileiro de surfe de base da Confederação Brasileira de Surfe. A competição, que ocorre entre os dias 18 e 21 de abril, é seletiva para o mundial da ISA (International Surf Association).

Com apoio da Federação Pernambucana de Surf e da Prefeitura Municipal de Ipojuca, através da Secretaria Especial de Esportes, o campeonato irá receber 248 competidores, divididos em 15 delegações de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Na ocasião, será inaugurada a alameda do surfe Giancarlo Cavalcanti, com a presença da prefeita de Ipojuca, Célia Sales, e demais autoridades.

Pernambucano em destaque



Nessa nova geração do surfe nacional, destaque para Luan Ferreyra, pernambucano que compete no ranking profissional da CBSurf.

“Estou muito feliz por poder competir mais um ano no Rip Curl Grom Search, especialmente por ter a primeira etapa em casa. Vou com tudo! Graças a Deus tive um bom ano em 2023. Espero conseguir novamente ser campeão sub-18. O nível é altíssimo”, comentou Luan.

Outros destaques do circuto ficam para Pablo Gabriel (RJ), Arthur Vilar (RN), Ryan Martins (SC), Iago Bellotti (PB), Maria Cesar (BA), Maria Autuori (SC), Luara Mandelli (PR) e Carol Bastide (SP).

Também há campeões do circuito do ano passado, que não atingiram a maior idade e continuam nas disputas: Luan Ferreyra (PE) na sub-18; Maria Cesar (BA) na sub-16; Anuar Chiah (PR) na sub-14; Carol Bastides (SP) e Iago Bellotti (PB) na sub-12.

A seleção Brasileira Junior será representada pelo time composto por Analu Silva (PB), Aysha Ratto (RJ), Alexia Monteiro (RS), Luan Ferreyra (PE), Rickson Falcão (RJ) e Rafael Barbosa (RN) entre os menores de 18 anos.

Entre os menores de 16 anos, a representação fica com Maria Cesar (BA), Luara Mandelli (PR), Aurora

Ribeiro (SP), Ryan Martins (SC), Pablo Gabriel (RJ) e Levi Silva (PB). Recentemente, a seleção ganhou os títulos mundial por equipes e da categoria sub-18 com o paulista Ryan Kainalo durante o “ISA World Junior Surfing Championship”.

Transmissão

O circuito será transmitido ao vivo pelo canal CBSurfPLAY, no Youtube e pelo site cbsurf.org.br. A cobertura também será realizada pelo perfis @cbsurfoficial, @ripcurl_brasil e @fepesurf no Instagram.

A primeira etapa do Rip Curl Grom Search terá apresentação da Prefeitura de Ipojuca.

Veja também

Futebol Dortmund vence Atlético de Madrid e vai às semifinais da Champions