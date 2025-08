A- A+

Futebol CBTU amplia horário de metrô para atender jogo entre Santa Cruz e Sergipe, na Arena Confronto será disputado no sábado, às 17h, pela Série D do Campeonato Brasileiro

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou nesta terça-feira (5) a ampliação do horário de funcionamento do metrô no sábado (9), por conta do jogo entre Santa Cruz e Sergipe, às 17h, na Arena de Pernambuco. As Linhas Centro e Sul irão funcionar das 5h às 23h.





A CBTU também comunicou que o número de trens na volta da Arena será ampliado. Isso reduzirá o intervalo entre uma composição e outra de 20 minutos para 10 minutos.

O confronto entre Santa Cruz e Sergipe é válido pelo duelo da volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No duelo de ida, em Aracaju, o Tricolor perdeu por 2x1. A Cobra Coral precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Por um, a partida vai para as penalidades.

