Mobilidade CBTU anuncia metrô com horário de funcionamento estendido para Sport x Ceará Jogo acontece nesta quarta-feira (9), às 21h30, na Arena de Pernambuco

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o Metrô do Recife terá seu horário estendido nesta quarta-feira (10) até a meia-noite. O esquema de funcionamento acontece em razão do jogo válido pela Copa do Nordeste entre Sport e Ceará, às 21h30, na Arena de Pernambuco.

A operação acontece no seguinte formato: o trem irá partir da estação de Cosme e Damião até as estações Recife e Camaragibe.



A CBTU lembrou que todas as estações da Linha Centro funcionarão apenas para o desembarque de torcedores. Já o ramal Jaboatão e a Linha Sul estarão fechados a partir das 23h.

O jogo

Sport x Ceará é válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O jogo é o primeiro após a conquista dos campeonatos estaduais de ambos os times - o Leão superou o Náutico, enquanto o Vozão venceu o Fortaleza. Até o momento, já foram vendidos 13.045 ingressos para o confronto.

