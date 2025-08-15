CBTU Recife estende horário do Metrô para torcedores do Santa Cruz
Após o jogo contra o Altos, estação Cosme e Damião terá embarque até 23h59; demais estações da Linha Centro funcionarão apenas para desembarque
O torcedor coral que for acompanhar Santa Cruz x Altos, na próxima segunda-feira (18), na Arena Pernambuco, vai poder contar com um “reforço” fora das quatro linhas: o Metrô do Recife vai funcionar até mais tarde para facilitar o retorno para casa.
Mudança
A CBTU Recife informou que, excepcionalmente, a Linha Centro do Metrô vai operar até 23h59 para embarque de passageiros na estação Cosme e Damião, que fica próxima ao estádio. Essa extensão de horário acontece para atender à demanda de torcedores após a partida, marcada para 20h30.
Nas demais estações da Linha Centro, o funcionamento será apenas para desembarque. Já a Linha Sul e o ramal Jaboatão da Linha Centro manterão o expediente normal, encerrando as atividades às 23h
Com a mudança, a companhia busca oferecer mais segurança e comodidade aos torcedores, evitando filas e transtornos na volta para casa depois da noite de futebol.