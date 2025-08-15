Sex, 15 de Agosto

Transporte

CBTU Recife estende horário do Metrô para torcedores do Santa Cruz

Após o jogo contra o Altos, estação Cosme e Damião terá embarque até 23h59; demais estações da Linha Centro funcionarão apenas para desembarque

Metrô do Recife terá horário estendido para o jogo do Santa Cruz x AltosMetrô do Recife terá horário estendido para o jogo do Santa Cruz x Altos - Foto: Divulgação/CBTU

O torcedor coral que for acompanhar Santa Cruz x Altos, na próxima segunda-feira (18), na Arena Pernambuco, vai poder contar com um “reforço” fora das quatro linhas: o Metrô do Recife vai funcionar até mais tarde para facilitar o retorno para casa.

Mudança

A CBTU Recife informou que, excepcionalmente, a Linha Centro do Metrô vai operar até 23h59 para embarque de passageiros na estação Cosme e Damião, que fica próxima ao estádio. Essa extensão de horário acontece para atender à demanda de torcedores após a partida, marcada para 20h30.

Nas demais estações da Linha Centro, o funcionamento será apenas para desembarque. Já a Linha Sul e o ramal Jaboatão da Linha Centro manterão o expediente normal, encerrando as atividades às 23h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por CBTU Recife (@cbturecife)

Com a mudança, a companhia busca oferecer mais segurança e comodidade aos torcedores, evitando filas e transtornos na volta para casa depois da noite de futebol.

