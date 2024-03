A- A+

Arena CBTU estende horário do Metrô do Recife para jogo entre Sport x Juazeirense na Arena de Pernambuco O Grande Recife também divulgou um esquema especial de mobilidade para os torcedores rubro-negros

Após conseguir o efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Sport volta a receber seu torcedor no confronto da próxima quarta-feira (27), contra a Juazeirense, às 21h30, na Arena de Pernambuco. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou nesta terça-feira (26) que o Metrô do Recife irá estender seu horário de funcionamento em duas horas até às 01h da quinta-feira (28), para a saída dos torcedores do estádio.

A operação ocorrerá no seguinte formato: trem partindo da estação de Cosme e Damião até a estação Recife e até a estação Camaragibe. Lembramos que todas as estações da Linha Centro funcionarão apenas para o desembarque de torcedores. Já o Ramal Jaboatão e a Linha Sul estarão fechados a partir das 23h do dia 27.

Operação Grande Recife

O duelo também vai contar com um esquema especial de mobilidade do Grande Recife. A linha 047-TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 19h e a tarifa será a do Bilhete Único (anel A: R$4,10).

O órgão orienta que o torcedor antes de embarcar no ônibus, no Terminal Integrado Cosme e Damião indo para a Arena de Pernambuco, adquira antecipadamente sua pulseira, utilizando seu cartão VEM ou pagando em dinheiro, para garantir o acesso gratuito ao ônibus após o jogo, no retorno para o terminal integrado. Por se tratar de serviço eventual não haverá gratuidade ou abatimento tarifário.

O Grande Recife sugere ao torcedor rubro-negro ir ao TI Cosme e Damião utilizando o Metrô e no terminal embacar na linha de ônibus com destino à Arena de Pernambuco.

Após o encerramento da partida, esta linha seguirá para o Terminal do Cais de Santa Rita, conforme itinerário descrito abaixo:

ARENA/CAIS DE SANTA RITA: Arena/PE, BR-408, BR-232, Av. Abdias de Carvalho, Av, Sport Club do Recife, Viaduto da Benfica, Ponte Estácio Coimbra, Praça do Derby, Av. Conde da Boa Vista, Av. Martins de Barros, Terminal Cais de Santa Rita;

CAIS DE SANTA RITA/ARENA: Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Av. Guararapes, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Agamenon Magalhães, Rua Paissandu, Abdias de Carvalho, BR-232, BR-408, Arena/PE.

O Sport iniciou a venda de ingressos para a partida na última segunda-feira (25). Até o final desta terça-feira (26), o preço dos bilhetes está com um valor promocional para os sócios.

