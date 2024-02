A- A+

TRANSPORTE CBTU reforça não ter condições de atender torcedores após partida entre Sport e Fortaleza, na Arena Empresa de transporte afirma que a operação é limitada até as 23h

Mesmo após o Sport ter solicitado horário de funcionamento estendido do metrô para auxiliar torcedores após a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (21), na Arena Pernambuco, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) afirma não ter condições de atender o pedido.

A empresa de transporte afirma que a operação é limitada até as 23h e que a estratégia para atendimento ao público após este horário deve ser estabelecida com antecedência, o que não ocorreu desta vez.

"É necessário que haja um entendimento entre o órgão de segurança pública, traçar estratégias com o sistema rodoviário para suporte na dispersão e atendimento ao público", disse a CBTU.

A empresa reforça que se preocupa com a garantia da operação comercial do dia posterior ao evento, com a segurança dos funcionários, bem como salvaguardar o sistema de vandalismo e depredação.

"O pleito será levado à discussão no grupo de trabalho que dialoga sobre as estratégias de grandes eventos, para que haja um prazo mínimo para indicar as responsabilidades a todos os órgãos representados", ressalta a CBTU, sobre a situações futuras semelhantes.

Válida pela Copa do Nordeste, a partida entre Sport e Fortaleza começa às 21h30 e deve terminar após as 23h. Mais de 21 mil ingressos já foram vendidos. Segundo o diretor jurídico do Sport, Silvio Neves Baptista Neto, a previsão de público é de 25 a 30 mil pessoas.

Ônibus

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM) informou que o jogo contará com operação especial de transporte rodoviário.



A linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 19h, com cobrança da tarifa anel A, que custa R$ 4,10. O público pode ir ao TI Cosme e Damião utilizando o metrô e lá embarcar na linha especial.

Além disso, os torcedores terão a opção extra de transporte para o estádio com a linha 058 - Expresso Arena, com saída na Praça do Derby, na área central do Recife, a partir das 19h. O transporte custará R$ 20 por pessoa, e garante a ida e a volta.

“Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife e, sendo necessário, o reforço e ajustes nos intervalos entre um ônibus e outro e no fim do jogo serão realizados”, informou o Grande Recife.

Confira abaixo os itinerários das linhas:

Sentido Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena Pernambuco, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena Pernambuco, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

