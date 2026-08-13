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SANTA CRUZ CBTU reforça operação do Ramal Camaragibe para partida entre Santa Cruz e Maranhão neste sábado (15) Esquema especial busca agilizar o fluxo de torcedores na Estação Cosme e Damião após a partida

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) irá reforçar o número de trens do Ramal Camaragibe, do Metrô do Recife, para atender os torcedores após a partida entre Santa Cruz e Maranhão, que acontece neste sábado (15), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana.

De acordo com a companhia, o esquema especial foi planejado para facilitar o escoamento dos torcedores no período após o fim da partida, quando deve haver maior concentração de passageiros na Estação Cosme e Damião, uma das principais opções de transporte público para os torcedores que deixam a Arena de Pernambuco.

Para a operação, dois trens serão posicionados na Estação Camaragibe. A medida permitirá que, após o jogo, sejam realizadas partidas com intervalos menores, facilitando o deslocamento dos torcedores que utilizarem o sistema metroviário para retornar para casa.

A CBTU informou ainda que o monitoramento por câmeras será utilizado para auxiliar na estratégia de operação. As plataformas são acompanhadas em tempo real, permitindo que a companhia monitore a movimentação dos passageiros e avalie a necessidade de ajustes durante o atendimento após a partida.

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