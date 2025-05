A- A+

Vôlei CBV vai levar fãs para jantar com atletas da seleção de vôlei Entidade lançou nesta terça-feira (27) programa de relacionamento com o torcedor atrelado à nova camisa das seleções

Com prêmios como jantar com jogadoras da seleção brasileira de vôlei, conhecer o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira na companhia dos jogadores da seleção masculina, ganhar o uniforme oficial do Brasil, entre outros, a Confederação Brasileira da modalidade (CBV) lançou programa de relacionamento com os fãs.

O "Sou do Vôlei" foi apresentado nesta terça-feira (27), em evento no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro.

A entidade também exibiu os novos uniformes das seleções brasileiras de quadra e praia para o ano de 2025, em parceria com a Volt Sport, marca de material esportivo.

Os novos uniformes serão usados na Liga das Nações, primeiro compromisso internacional das seleções de quadra.

"O 'Sou do Vôlei' vai reunir em uma plataforma de tecnologia todos os nossos produtos digitais como o Canal Vôlei Brasil no Youtube, o Cravada, nosso fantasy game, o álbum de figurinhas digitais em NFT, serviços adicionais como o ecommerce, compra de ingressos para jogos da seleção e finais da Superliga, além de experiências únicas que serão distribuídas por meio de pontuação", explicou Henrique Netto, diretor comercial, de marketing e novos negócios da CBV.

"Tudo que o fã cadastrado fizer na plataforma vai valer ponto. E a cada trimestre haverá experiências para os maiores pontuadores, como um jantar com a seleção, vivência em Saquarema, entre outras", concluiu.

Henrique comenta que a expectativa inicial é de alcançar 530 mil fãs, segundo cadastros coletados pela CBV nos últimos dois anos em eventos da modalidade. E já revela a primeira promoção: quem se cadastrar no "Sou do Vôlei" e indicar mais pessoas ganhará ingressos para a Liga das Nações masculina e feminina, em junho.

"E quem tem tiver conta no Banco do Brasil, que também é nosso patrocinador, terá um acelerador de pontuação no programa. Vamos fazer mais entregas e gerar negócios. Ao longo do tempo vamos sofisticar nosso programa e fazer o 'Sou do Vôlei' a principal central de relacionamento do vôlei", afirmou.

Camisas da seleção

Henrique conta que a parceria com a Volt, que se estende até os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, dá o pontapé inicial ao programa "Sou do Vôlei". Jogadores das seleções desfilaram no evento desta terça-feira para mostrar o novo uniforme.

É que a nova camisa das seleções tem tecnologia NFC, que permite acesso à conteúdos exclusivos por meio de um chip, localizado no escudo da camisa.

Ao aproximar o aparelho celular do brasão com a bandeira nacional, o torcedor chegará ao link do "Sou do Vôlei", com novidades sobre as seleções, vídeos especiais e acesso a loja oficial.

Além disso, as camisas do Brasil, produzidas em poliéster e elastano, tem tecnologia Dry-Ray (facilita a evaporação do suor) e proteção UV, ideal para as partidas de vôlei de praia. As cores predominantes são o amarelo, o azul e o branco.

"Nosso compromisso foi desenvolver uma linha que atendesse às demandas de performance dos atletas, sem abrir mão do design e da inovação. Para nós, é uma honra vestir a seleção brasileira de vôlei, uma das maiores potências do esporte mundial. O resultado é um uniforme que conversa com as quadras, com as areias e, principalmente, com o coração de quem ama o vôlei brasileiro", afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, empresa 100% brasileira

O novo uniforme das seleções de quadra tem cinco estrelas aplicadas na gola e outras sobrepostas em sublimação ao longo da camisa, representando as medalhas de ouro olímpicas da quadra em 1992, 2004, 2008, 2012 e 2016. Há ainda detalhes como elementos gráficos que homenageiam os povos originários.

Henrique comenta que a parceria com a Volt renderá à CBV cerca de 15% do valor de venda dos produtos do vôlei. E que a marca esportiva tem interesse em expansão internacional.

"Tivemos duas propostas de empresas estrangeiras, uma italiana e outra americana, e optamos pela Volt porque teremos ganhos bastantes significativos, como a agilidade e logística e os royalties sobre a venda dos produtos", explica o diretor, ao lembrar que Volt tem fábrica própria em Joinville.

Henrique explica que o enxoval das seleções de vôlei tem cerca de 30 mil peças por ano e que a Volt mostrou agilidade para atender a esta necessidade, além da demanda do mercado. Segundo a Volt, que acaba de completar quatro anos "de vida", a marca tem capacidade de produção de 2 milhões de peças por ano.

"Diferentemente do contrato anterior, com a Riachuelo, cuja oferta no varejo foi tímida, desta vez não. A Volt vem com tudo, tem 42 pontos de venda e 12 ecommerces da marca e relação muito forte com marketplaces como Mercado Livre, Centauro, Netshoes e etc. A distribuição, portanto, será mais ampla e pulverizada. E a CBV ganhará 15% de cada venda dos produtos licenciados. A expectativa é de venda entre 60 a 80 mil peças por ano", afirmou.

Fundada em 2021, a Volt é uma marca 100% brasileira e tem se destacado nos últimos anos no futebol nacional, com presença em clubes tradicionais das séries A, B, C e D: Fortaleza, Vitória, Avaí, Botafogo-SP, América-MG, Remo, Figueirense, Santa Cruz, Criciúma, Joinville e Vila Nova.

Segundo Henrique a cada temporada serão lançadas uma coleção oficial, além de linhas casuais. Esta última está prevista para o final do ano.

"Queremos que o fã possa consumir o lifestyle do vôlei", diz Henrique.

