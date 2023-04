Ceará anuncia Eduardo Barroca como novo técnico

A- A+

O Ceará está de técnico novo. Poucas horas após anunciar a demissão de Gustavo Morínigo, o Vozão acertou a contratação de Eduardo Barroca para dirigir o time no restante da temporada. A oficialização ocorreu no início da noite desta segunda-feira, através das redes sociais do clube.

Aos 41 anos de idade, Barroca chega com a responsabilidade de conquistar o tricampeonato da Copa do Nordeste e conseguir o acesso à Série A. O primeiro compromisso do novo treinador à frente do Alvinegro é o ABC, no domingo (30), às 18h, no Frasqueirão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Na competição nacional, o Vozão vem de duas derrotas consecutivas e amarga a lanterna do certame. Já no torneio regional, o Ceará bateu o Sport no Castelão por 2x1, no jogo de ida, e entrará em campo no próximo dia 3 com a vantagem do empate para ficar com a taça.

“É um sentimento de muito orgulho ter a possibilidade de ser treinador de um gigante do futebol brasileiro, principalmente pela torcida que tem e pela representatividade. Eu vou ter um compromisso muito grande de dedicação plena para que o Ceará conquiste seus objetivos nessa temporada”, disse o novo treinador alvinegro ao site do clube.

Apesar de jovem, Barroca tem em seu currículo dois acessos para a Série A do Brasileiro. Um com o Atlético-GO, em 2019, e outro com o Bahia, em 2022. Além disso, soma passagens por equipes como Botafogo, Vitória, Coritiba e Avaí.

