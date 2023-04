A- A+

Futebol Ceará anuncia saída do técnico Gustavo Morínigo Treinador foi demitido nesta segunda (24), antes do Vozão enfrentar o Sport no jogo da volta da final da Copa do Nordeste

O Ceará anunciou nesta segunda (24) a saída do técnico Gustavo Morínigo. O comandante deixa o clube após 24 jogos, com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

A demissão aconteceu depois dos tropeços recentes do Ceará na Série B, para Ituano (2x0) e Guarani (3x0). Com a saída, o Vozão terá que buscar outro comandante antes do jogo da volta da equipe na final da Copa do Nordeste, contra o Sport, na Ilha do Retiro, no dia 3 de maio. Na ida, os alvinegros ganharam por 2x1.

O Ceará S.C informa que o técnico Gustavo Morínigo, 46 anos, não é mais treinador do Clube. A decisão foi tomada em comum acordo com o profissional. O Alvinegro agradece pelos serviços prestados e deseja sorte em sua trajetória. O técnico esteve à frente da equipe em 24 jogos. pic.twitter.com/3IQMnzlnNi — Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 24, 2023

