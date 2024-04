A- A+

Mando de campo Ceará defende que partida contra Sport seja fora de Pernambuco ou com portões fechados As duas equipes vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Nordeste em jogo único com mando do Leão por melhor campanha na primeira fase; partida ainda não tem data definida

Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (2), o Ceará endossou o pedido da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em retirar o mando de campo do Sport para o confronto entre as duas equipes pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo ainda não teve data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas deve acontecer no meio da próxima semana.

O Vozão usou como argumento o atentado sofrido pelo ônibus do Fortaleza após partida contra o Sport, pela mesma competição, e as confusões entre torcidas nas finais do Nordestão de 2023.

“Entendemos que a realização do jogo em outro local que não o Estado de Pernambuco é fundamental para manter a segurança de nossos jogadores, staff e, principalmente, da Nação Alvinegra, frente às cenas de selvageria ocorridas na Final da Copa do Nordeste de 2023 e do atentado ocorrido neste ano contra a agremiação do Fortaleza EC”, diz um trecho da nota oficial.

Caso a partida seja mantida em Pernambuco, a diretoria do Ceará defende que seja realizada de portões fechados.

Federação Cearense de Futebol (FCF)

A Federação Cearense de Futebol (FCF) já tinha solicitado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que a partida fosse disputada com portões fechados ou fora de Pernambuco.

No início desta terça (2), o auditor Felipe Bevilacqua, deu 24 horas para que Sport, Federação Pernambucana e Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apresentem o plano de segurança para o duelo marcado pela competição regional. Caso a intimação não seja cumprida, o Rubro-negro corre o risco de jogar sem a presença da torcida e/ou em outra localidade.

FPF e Sport respondem

Em áudio enviado à imprensa, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, repudiou a ação de Mauro Carmélio, mandatário à frente da FCF. "Isso é uma encenação teatral. O presidente da FCF, meu querido amigo Mauro, está buscando autopromoção. Só isso! O pedido é ridículo", reclamou.

Ainda na visão do responsável por gerir o futebol pernambucano, o Sport não deve ser prejudicado com a intimação enviada pelo STJD.



Procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, confirmou que o clube recebeu a intimação do STJD. Segundo o advogado, "estamos avaliando para responder no prazo determinado" - até esta quarta-feira (3).

A partida entre Sport e Ceará ainda não tem data nem horário definidos. Em tabela básica no site da CBF, o duelo está previsto para acontecer no dia 10 ou 11 de abril. Quem avançar às semifinais, enfrenta o vencedor de Fortaleza e Altos-PI.

Julgamento do atentado ao ônibus do Fortaleza

O STJD marcou para o dia 9 de abril, próximo ao confronto contra o Ceará, o julgamento do recurso do Sport, devido ao atentado protagonizado por uma uniformizada do clube ao ônibus do Fortaleza, no mês de fevereiro, após duelo entre as equipes pela Copa do Nordeste.

No dia 12 de março, o Sport foi punido em 1ª instância pelo STJD, com oito jogos de portões fechados, além de R$ 80 mil em multa. Oito dias depois, no entanto, após o departamento jurídico leonino fazer o pedido, o órgão, através do auditor Felipe Bevilacqua, concedeu efeito suspensivo ao Rubro-negro para ter seu torcedor em competições da CBF até o julgamento for realizado. O Leão cumpriu dois jogos sem a presença da torcida (Murici e Náutico).

Confira a nota completa do Ceará:

Em reunião realizada na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF), nessa terça-feira (02), o Ceará Sporting Club endossou o pleito da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em retirar o mando de campo do Sport Club do Recife - com a mudança do local da partida entre Sport e Ceará, com data ainda a ser marcada pela CBF, pelas quartas de final da Copa do Nordeste ou com sua realização com portões fechados.

Entendemos que a realização do jogo em outro local que não o Estado de Pernambuco é fundamental para manter a segurança de nossos jogadores, staff e, principalmente, da Nação Alvinegra, frente às cenas de selvageria ocorridas na Final da Copa do Nordeste de 2023 e do atentado ocorrido neste ano contra a agremiação do Fortaleza EC.

Que seja feita justiça, trazendo para a situação o resultado que ponha em primeiro lugar o bem-estar e segurança de todos os envolvidos nesta partida.



Veja também

Premier League Tottenham empata com West Ham e se complica na luta por vaga na Champions