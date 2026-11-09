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FUTEBOL Ceará sofre gol após apresentador ligar para cartomante torcedor do Fortaleza em live e viraliza Time cearense perdeu para o América-MG, na Arena Castelão, e se complicou na briga contra o rebaixamento para à Série C

Uma cena inusitada durante uma transmissão ao vivo da partida entre Ceará e América-MG viralizou nas redes sociais neste domingo. No segundo tempo do confronto da Série B do Campeonato Brasileiro, o apresentador Klaus Catunda, do canal “Bora Pro Racha, Vozão”, no YouTube, decidiu ligar para um cartomante para conversar sobre a situação do clube alvinegro.

O torcedor do Ceará ligou para o cartomante Pai Geraldo, mas ficou surpreso quando descobriu que ele torcia justamente para o maior rival: o Fortaleza. O episódio ganhou ainda mais repercussão porque o Ceará sofreu o gol da derrota pouco depois da ligação.

Aos cinco minutos do segundo tempo, o atacante paraguaio Segovinha marcou o único gol da partida na Arena Castelão, garantindo a vitória por 1 a 0 do América-MG. O trecho da live passou a circular nas redes sociais e foi bastante comentado pelos torcedores.





Segovinha marcou o único gol da partida. Foto: Mourão Panda / América

Dentro de campo, o resultado deixou o Ceará em situação delicada na luta contra o rebaixamento para a terceira divisão. A equipe permaneceu na 16ª colocação da Série B, com 43 pontos, três a mais que o Avaí, primeiro time dentro da zona de descenso, em 17º lugar.

Na última rodada, o Ceará poderá ser rebaixado à Série C se perder para o CRB e o Avaí vencer o América-MG. As duas partidas serão disputadas no próximo sábado, às 16h30.

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