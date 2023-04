A- A+

Nordestão Ceará solicita mudança de mando do Sport na final do Nordestão da Ilha do Retiro para Arena O Vozão utilizou como justificativa, em nota oficial, a partida do Sport contra o ABC, que foi suspensa por conta da condição do gramado da Ilha

O Ceará emitiu, nesta quinta-feira (06), um ofício ao Departamento de Competições da CBF solicitando uma mudança no mando de campo do Sport na final da Copa do Nordeste. A troca seria da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco.

A alegação do clube cearense "leva em conta questões técnicas, climáticas e de seguranças para todos os envolvidos na decisão da competição regional".

A partida de volta entre Ceará x Sport, na final da Copa do Nordeste, está marcada para o dia 03 de maio, na Ilha do Retiro. A confirmação do local foi feita pela CBF na última quarta-feira (05). O primeiro jogo, no Castelão, acontece no dia 19 deste mês.

Ainda na nota, o Vozão argumenta que a data da volta, em maio, tem previsão de chuvas com volume acima da média. O Ceará usou o jogo do Sport contra o ABC, na semifinal, que precisou ser suspenso por conta da condição do gramado da Ilha do Retiro, como justificativa para mudança do estádio.

Confira a nota do Ceará:

Nessa quinta-feira (06), o clube também enviou ofício ao Departamento de Competições da CBF, sugerindo a mudança do jogo 2 da final da Copa do Nordeste da Ilha do Retiro para a Arena Pernambuco. A recomendação leva em conta questões técnicas, climáticas e de seguranças para todos os envolvidos na decisão da competição regional. A partida está marcada para o próximo dia 03 de maio e a previsão é de chuvas com volume acima da média. A exemplo do que aconteceu no confronto entre Sport e ABC, no último dia 29 de março - onde a arbitragem precisou intervir com suspensão da partida por conta das fortes chuvas na Ilha do Retiro - o Ceará reforça a necessidade da mudança da partida para a Arena Pernambuco, estádio que possui melhor estrutura na drenagem do campo de jogo.

