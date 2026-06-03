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Náutico Ceará sonda Hélio dos Anjos, mas técnico segue no Náutico para a sequência do ano Treinador era visto como uma das prioridades do Vozão para substituir Mozart

Em meio ao interesse do Ceará, o técnico Hélio dos Anjos não tem como objetivo deixar o comando do Náutico para a sequência da temporada. A informação foi confirmada pela reportagem, nesta terça-feira (3), junto à uma fonte do clube alvirrubro.

A diretoria do Vozão sondou a situação de Hélio no Náutico, mas ouviu que o treinador pretende seguir no clube da Rosa e Silva neste momento. O atual comandante alvirrubro era uma das prioridades da cúpula de futebol alvinegra para substituir Mozart, demitido no domingo (31), após derrota para o Operário-PR.





Com vínculo com o Náutico até o fim da temporada, Hélio dos Anjos iniciou sua quinta passagem no Timbu em abril do ano passado, quando na ocasião foi contratado para o lugar de Marquinhos Santos, no início da Série C.

Homem de confiança da diretoria, conseguiu levar o Alvirrubro ao acesso à Série B, e amargou o vice-campeonato pernambucano neste ano. Já na atual edição da Segundona, está com o clube na parte superior da tabela. Após 11 jogos, o Náutico é o quarto lugar, com 19 pontos.

Com a permanência garantida, Hélio dá sequência à preparação para mais um desafio pela competição nacional. Na próxima terça-feira (9), o Náutico recebe o Fortaleza, às 19h, no Esportes da Sorte Aflitos. O confronto é válido pela 12ª rodada.

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