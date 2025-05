A- A+

Futebol Há 21 anos sem vencer o Ceará fora de casa, Sport tenta quebrar jejum neste sábado (17) Última vitória do Leão em solo cearense acontecem em 2004, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Sport terá um desafio e tanto na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, o Leão da Ilha soma apenas dois pontos após oito jogos e é o único time que ainda não venceu no campeonato.

Para mudar esse cenário, o Rubro-negro terá que encarar um tabu que já dura mais de duas décadas.

O adversário da vez será o Ceará, neste sábado (17), às 16h, na Arena Castelão. E jogar em solo cearense tem sido um problema histórico para o Sport. O clube não vence o Vozão como visitante há quase 21 anos.

A última vitória do time pernambucano sobre o Ceará fora de casa aconteceu em agosto de 2004, pela Série B. De lá para cá, os times se enfrentaram outras 12 vezes em solo cearense, com ampla vantagem para os donos da casa. Foram sete vitórias do Alvinegro e cinco empates.

No confronto mais recente em Fortaleza, válido pela 11ª rodada da Série B de 2023, as equipes empataram em 0x0.

Já no último duelo entre eles pela elite do futebol nacional, o Ceará levou a melhor e venceu por 2x1, na 32ª rodada da Série A de 2021.

Confira os últimos cinco confrontos entre Ceará x Sport em Fortaleza:

20/06/2024 - Ceará 0x0 Sport (Série B)

27/10/2023 - Ceará 2x1 Sport (Série B)

19/04/2023 - Ceará 2x1 Sport (Copa do Nordeste)

14/02/2023 - Ceará 3x2 Sport (Copa do Nordeste)

15/02/2022 - Ceará 0x0 Sport (Copa do Nordeste)

