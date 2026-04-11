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Futebol Ceará x Náutico: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado neste sábado (11), no Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro 2026

O discurso do Náutico para a Série B do Campeonato Brasileiro 2026 é cauteloso. A comissão técnica cita como meta a busca pelos 45 pontos que praticamente eliminam o risco de queda à Série C. Desses, seis já foram conquistados pelo Timbu. O que fez o clube ocupar a parte de cima da tabela. Para se aproximar da primeira meta do torneio e até começar a sonhar com cenários mais otimistas, os pernambucanos lutam pela terceira vitória seguida. Pela frente, o adversário será o Ceará, às 20h30, no Castelão.

Retrospecto

A última vez que o Náutico foi derrotado para o Ceará foi há nove anos, também pela Série B. No Presidente Vargas, os alvinegros ganharam por 1x0, com gol de Lima. O Timbu ainda perdeu uma penalidade, com Giovanni parando em Éverson.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram três vezes. Foram duas vitórias do Náutico e um empate, envolvendo tanto competições nacionais como regionais.

Nas quartas de final da Copa do Nordeste de 2019, no Castelão, o Náutico eliminou o Ceará ao ganhar por 2x0. Os gols foram de Valdo (contra) e Thiaguinho.

Também no Nordestão, mas na primeira fase de 2024, o Náutico empatou em 0x0 com o Ceará no Esportes da Sorte Aflitos. Novamente com mando alvirrubro, no torneio regional do ano passado, o Timbu superou o adversário por 1x0, com gol de Paulo Sérgio.

O Náutico também chega empolgado com o ótimo retrospecto recente como visitante. O Timbu não perde longe dos Aflitos há 15 jogos, colecionando dez vitórias e cinco empates. A maior invencibilidade do Brasil no quesito.

“Isso aumenta a confiança dos atletas. O discurso do nosso capitão Vinícius no último jogo que fizemos (como visitante) foi em cima disso. Lembrou que tínhamos um perfil positivo fora de casa. A nossa ideia é não mudar, seja dentro ou fora. Esse discurso está ratificado. Sempre tentamos impor o mesmo perfil, a mesma condição, não importa se estamos jogando em casa ou não”, afirmou o técnico Guilherme dos Anjos.

Classificação

O Náutico está na quinta posição, com seis pontos. O Ceará vem logo atrás, em sexto, com cinco. O Timbu estreou perdendo por 1x0 para o Criciúma, mas depois somou vitórias diante de Atlético-GO e Ponte Preta. O Vozão começou a Série B empatando em 1x1 com o São Bernardo. Depois ficou no mesmo placar com a Macaca e em seguida derrotou o Cuiabá.



Ficha técnica

Ceará

Richard; Éder, Júlio César, Luizão e Alex Silva; Richardson, Melk, Juan Alano e Sánchez;

Matheusinho e Giulio.Técnico: Mozart

Náutico

Muriel; Matheus Ribeiro, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Leonai, Wenderson, Juninho e Dodô; Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 20h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO). Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Jonny Kamenach Rocha (GO).

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Transmissão: Disney +, ESPN

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