Futebol Ceará x Sport: Confira as prováveis escalações e onde assistir ao encontro pela Copa do Nordeste Equipes se enfrentam na noite desta terça-feira (14), no Ceará

Candidatos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, Ceará e Sport se enfrentam pela primeira vez na temporada às 21h30 desta terça-feira (14), pela Copa do Nordeste. Atuando no Presidente Vargas, o Vozão é o 5º colocado do Grupo B e busca a segunda vitória no torneio. O Leão, por sua vez, lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento.

Vivendo uma intensa maratona de jogos, o técnico Enderson Moreira terá algumas dores de cabeça para escalar a equipe. Além de Eduardo, Ronaldo e Matheus Vargas, o treinador viu Ewerthon e Edinho deixarem o Clássico dos Clássicos com dores, e os atletas são dúvidas para o confronto.

Onde assistir ao jogo?

A TV Jornal será a responsável por transmitir a partida no estado de Pernambuco.

Prováveis escalações

Ceará

Richard; Igor, Tiago, Luiz Otávio e Willian Formiga; Caíque, Richardson e Jean Carlos; Vitor Gabriel, Janderson e Castilho. Técnico: Gustavo Morínigo.

Sport

Renan; Chico (Ewerthon), Thyere, Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Labandeira (Edinho), Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Presidente Vargas (Fortaleza/CE)

Horário: 21h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira (ambos da BA)

