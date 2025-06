Ceará x Sport: saiba onde assistir o clássico nordestino pelo Brasileirão de Futsal

A- A+

Ceará e Sport escrevem mais um capítulo dessa rivalidade nordestina, desta vez com a bola pesada do futsal. Nesta terça-feira (03), às 20h, no Centro Formação Olímpico (CFO), o duelo será válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Após realizar as duas primeiras rodadas como mandante, - derrota por 2x1 contra o Passo Fundo e vitória por 3x1 contra o Sorriso - chegou o momento do Leão atuar fora de casa. O adversário será o Ceará, que ainda não venceu na competição.

Um dos destaques da equipe rubro-negra até aqui, o ala Balão falou sobre a expectativa para o clássico. “É sempre intenso disputar um clássico nordestino, ainda mais fora de casa. A vitória na última rodada nos deu muita confiança, e agora vamos com tudo para buscar mais três pontos. Sabemos da dificuldade que é jogar contra o Ceará, mas estamos preparados para lutar até o fim”, destacou Balão.

O Sport chega reforçado para a sequência da temporada, com a contratação do pivô Eduardo Cangussú, de 31 anos, e do ala canhoto Thiago Ganso, de 27 anos. Os novos atletas já estão integrados ao elenco e à disposição da comissão técnica.

Ceará x Sport - saiba onde assistir

Data: 03/06

Horário: 20h

Local: CFO (Fortaleza/Ceará)

Transmissão: CBFS TV (Youtube)

