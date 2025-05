A- A+

Campeonato Brasileiro Ceará x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pela Série A Leão busca primeira vitória na competição e pode ter mudança tática, neste sábado (17), no Castelão

Empenho. Esta é a palavra no Sport, na busca de mudar o cenário vivido pelo clube na temporada. Há dez jogos sem vencer em 2025 e afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos, o Leão tenta iniciar uma recuperação na tarde deste sábado (17), longe do Recife. Às 16h, o time rubro-negro visita o Ceará, para clássico nordestino válido pela 9ª rodada da Série A, no Castelão. O Alvinegro inicia a rodada em 6º lugar, com 12 pontos.

"É um momento difícil, onde todo mundo tem que se cobrar. Estamos empenhados única e exclusivamente para mudar este momento e tirar o Sport desta situação. Estamos nos empenhando durante semanas nos treinamentos para reverter e virar essa chave", declarou o atacante Chrystian Barletta.

Com passagem pelo adversário, antes de desembarcar na Ilha do Retiro, o camisa 30 não esconde as dificuldades que serão encontradas no embate fora de casa. "Será um jogo difícil, em um estádio que muita das vezes jogando lá, foi um jogo complicado. Avaliamos um jogo complicado, como é de se esperar neste campeonato longo e de boas equipes. Vamos concentrados em busca de dar o melhor e virar este jogo", seguiu.

Depois de chegar ao Sport na semana passada e realizar apenas dois treinamentos, antes da goleada sofrida para o Cruzeiro, o técnico António Oliveira teve cinco dias para começar a implementar sua metodologia de trabalho frente ao grupo rubro-negro.

"É um período bom para pegar as novas ideias de jogo, o esquema. Eu acho que foi uma semana bem produtiva e de trabalho muito intenso. Isso nos ajudou bastante e vamos em busca desta virada de chave neste jogo do final de semana. Vamos bem treinados para este jogo", comentou Barletta.

Para o compromisso contra o Vozão, inclusive, a expectativa é que o treinador português promova mudanças na formação tática. No intuito de conter a quantidade de gols sofridos, o Sport pode entrar em campo com três zagueiro. Assim, Antônio Carlos deve fazer companhia a João Silva e Chico no miolo de zaga. Treinando normalmente com o grupo, Rafael Thyere pode voltar a ser relacionado depois de quatro meses.

Com tais mudanças, Hereda e Igor Cariús ganhariam mais liberdade para ajudar na parte ofensiva, que deve ser municiada por Lucas Lima. Após ficar fora contra o Cruzeiro, devido ao acúmulo de cartões amarelos, o camisa 10 retorna ao time titular. Com isso, Sérgio Oliveira passaria a ser opção no banco de reservas.

Rival

Para o compromisso perante os pernambucanos, o técnico Léo Condé terá praticamente toda sua equipe titular à disposição. A única baixa, em relação ao time que empatou com o Santos, na rodada passada, será o volante Fernando Sobral. O jogador recebeu o terceiro amarelo e deverá ser substituído por Lourenço.

Com o time em boa fase, a torcida alvinegra vai chegar junto no Castelão, neste sábado. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para a partida. Um resultado positivo mantém o Vozão na cola do G-4 do Brasileiro.

Ficha técnica

Ceará

Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

Sport

Caíque França; João Silva, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Rivera, Du Queiroz, Lucas Lima e Igor Cariús; Chrystian Barletta e Pablo. Técnico: António Oliveira.

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 16h

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere.

