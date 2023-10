Ceará x Sport: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

A- A+

Pela quinta vez na temporada, Ceará e Sport vão se enfrentar. Até o momento, duas vitórias para cada lado. No entanto, no atual momento, o Rubro-negro pernambucano vive fase melhor no ano. É o vice-líder da Série B, com 59 pontos, e parece cada vez mais perto do acesso. O Alvinegro, por outro lado, é apenas o 11º colocado, com 43 pontos, e não tem mais objetivos na competição. O duelo ocorre às 19h desta sexta-feira (27), no Castelão, pela 34ª rodada.

Para a partida, o time dirigido por Vagner Mancini não poderá contar com o zagueiro David Ricardo e o atacante Janderson. Ambos vão cumprir suspensão automática, após receberem o terceiro amarelo contra o Avaí. Por outro lado, o atacante Erick está de volta. O camisa 11 participou de 14 gols do Vozão na Segundona.

No Leão da Ilha do Retiro, Enderson Moreira terá a volta de Jorginho na criação. O meia foi ausência contra a Chape pelo acúmulo de amarelos. Outro que também volta é Roberto Rosales. Depois de servir a Venezuela nas Eliminatórias, o lateral-direito foi preservado na última rodada.

As ausências, no entanto, acontecem no setor defensivo. Com uma entorse no tornozelo, Sabino vem sendo avaliado pelo departamento médico e deve dar lugar a Chico. Na lateral esquerda, Felipinho recebeu o terceiro amarelo diante da Chapecoense. Com isso, Nathan deve fazer sua estreia com a camisa leonina.

Onde assistir?

SporTV e Premiere transmitem a partida.

Prováveis escalações

Ceará

Richard; Paulo Victor, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Barletta, Erick e Nicolas.

Sport

Denis; Roberto Rosales, Thyere, Chico e Nathan; Fabinho, Fábio Matheus, Jorginho e Alan Ruiz; Nathan e Diego Souza (Vagner Love).

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)



