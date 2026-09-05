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Série B Ceará x Sport: veja onde assistir e escalações do clássico nordestino pela Série B Alvinegros e rubro-negros fazem duelo de opostos neste sábado (5), no Castelão

O Sport visita o Ceará, na noite deste sábado (5), em duelo de opostos válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Castelão, às 18h30, o Alvinegro busca sair da zona de rebaixamento, mesmo que de forma momentânea. O Rubro-negro, por outro lado, precisa dos três pontos para se recuperar do revés na rodada passada e seguir no bolo entre os times que vão brigar por uma vaga nos playoffs do acesso.

Atualmente, dez pontos separam cearenses e pernambucanos na classificação. Enquanto o Ceará é o 17º colocado, com 28 pontos, o Sport tem dez pontos a mais e inicia esta rodada na oitava posição. Os leoninos não vencem o adversário como visitantes desde 2004. São 13 jogos no recorte, com oito reveses e cinco empates.

O clássico nordestino desta rodada também marca o reencontro do Leão da Ilha do Retiro com o técnico Daniel Paulista. Ex-jogador do clube, o técnico comandou a equipe em quatro oportunidades. A última delas durante o segundo turno do Brasileirão do ano passado, quando o Sport caiu de divisão.

O retrospecto do Rubro-negro contra o ex-treinador não é dos melhores. Esta será a sétima vez que o Sport encara um time dirigido por Daniel Paulista. No geral, o retrospecto é bem favorável ao técnico: quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Equipe

Para melhorar os números diante do velho conhecido, o Sport poderá contar com mudanças significativas na capital cearense. A principal delas, no ataque. Ausência nos últimos três jogos, Chrystian Barletta está recuperado de lesão na coxa esquerda e está de volta ao time. Assim, a expectativa é que Clayson vire opção no banco de reservas. Responsável por substituir Barletta nas rodadas anteriores, Juan Alano conta com a confiança de Gilmar Dal Pozzo.

Outra modificação deve acontecer no sistema defensivo. Titular nos últimos compromissos, Kayky Almeida pode perder a vaga para Marcelo Benevenuto do lado esquerdo do miolo de zaga. Marcelo Ajul segue do lado direito.

Novidade

A novidade para o duelo no Castelão será o volante Patrick de Paula. Último reforço anunciado pelo clube, o camisa 7 deixou claro em sua apresentação, na terça-feira, que ainda busca sua melhor condição física ideal. Porém, o jogador vai compor o banco de reservas. A última vez que o cabeça de área entrou em campo foi em abril, quando ainda defendia o Remo.

Ficha técnica

Ceará

Richard; Enzo Lodovico, Gabriel Silva, Luizão e Sánchez (Sávio); Júlio César, Richardson, João Gabriel e Lucas Mugni; Nicolás Ferreira e Lucca. Técnico: Daniel Paulista.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Edson Lucas; Zé Gabriel, Willian Oliveira, Juan Alano e Diego Hernández; Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 18h30

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Transmissão: ESPN/Disney+

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