Ceará x Sport: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Copa do Nordeste

A- A+

A final da Copa do Nordeste terá seu pontapé inicial nesta quarta-feira (19). Ceará e Sport se enfrentam, às 21h30, no Castelão. O time alvinegro tenta o tricampeonato do certame. O Rubro-negro pernambucano, por sua vez, tenta o tetra, após bater na trave nas últimas duas vezes em que chegou na decisão.

Enquanto o Sport é dono do melhor ataque do País com 60 gols e vive grande fase na temporada, disputando as finais do Estadual e do Nordestão, além da terceira fase da Copa do Brasil, o Ceará vive momento de baixa em 2023. Além de amargar o vice-campeonato do Cearense para o Fortaleza, foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase para o Ituano. Além disso, estreou com derrota para o clube paulista na Série B do Brasileiro. São três jogos sem triunfar consecutivos.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira não terá problemas para escalar o Leão. A única dúvida, como tem sido durante a temporada, fica restrita ao lado direito ofensivo. Edinho e Labandeira brigam por uma vaga ao lado de Luciano Juba e Vagner Love.

Do lado cearense, a boa notícia fica por conta do retorno de Erick. Após ser ausência contra o Ituano, o atacante foi relacionado para encarar o Leão e deve estar entre os titulares.

Onde assistir?

TV Jornal, ESPN e Nosso Futebol.

Prováveis escalações

Ceará

Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morinigo.

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho e Jorginho; Edinho (Labandeira), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.



Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Luís Carlos de França Costa (ambos do RN)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Veja também

Futebol Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez; assunto viraliza nas redes sociais