A- A+

Sport Ceará x Sport: Leão não vence adversário como visitante há mais de uma década Neste sábado (5), clássico nordestino agita a 26ª rodada da Série B, às 18h30, no Castelão

Em busca de reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, após a derrota para o Novorizontino, o Sport se prepara para encarar o Ceará, pela 26ª rodada da competição nacional. O duelo está agendado para acontecer no sábado (5), às 18h30, no Castelão. Para sair com os três pontos, o Rubro-negro terá que colocar fim a um jejum de longos anos.

O último resultado positivo conseguido pelo clube pernambucano na capital cearense, diante do Vozão, ocorreu em 2004. À época, vitória por 2x1, pela Série B. De lá para cá, entre outros encontros válidos pela Segundona, Série A e Copa do Nordeste, o Leão não venceu mais.

No recorte, foram 13 idas do Sport a Fortaleza para encarar o Alvinegro. Com um aproveitamento de 12,8%, o Rubro-negro perdeu oito e ficou no empate em cinco ocasiões.

Na história, de acordo com o site oGol, o retrospecto leonino também está longe de ser dos mais animadores. Em 25 duelos como visitante, são 13 vitórias do Ceará, sete empates e apenas quatro vitórias do Sport.

Para dar fim ao tabu, o Sport se apega às situações opostas que os times se encontram na tabela. Enquanto a equipe da Ilha do Retiro é o oitava colocada, com 38 pontos, e pode voltar ao G-6 nesta rodada, o Ceará agoniza para sair da zona de rebaixamento. Dirigido por Daniel Paulista, o Vozão é o 17º lugar, com 28 pontos.

A campanha do Ceará em casa na competição também é um fator que pode pesar a favor dos pernambucanos. Em 13 partidas disputadas como mandante nesta Segundona, os cearenses somam 46,1% de aproveitamento. São cinco vitórias, cinco derrotas e três empates perante seu torcedor.

Veja também