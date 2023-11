A- A+

Skate Cearense Lucas Rabelo sacramenta título geral do STU no Street no Recife O skatista venceu a etapa na capital pernambucana com uma última volta decisiva

O cearense Lucas Rabelo sagrou-se campeão da etapa Recife do STU na modalidade Street Masculino. A vitória também sacramentou o título nacional para o skatista no final da tarde deste domingo (12).

A disputa do Street Masculino teve emoção até o final. Abner Pietro liderou até a última volta, quando Lucas conseguiu assumir a liderança.

Além de Lucas e Abner Pietro, o pódio foi fechado por Giovanni Vianna, que ficou no segundo lugar no ranking geral.

"Sonhei com esse título em Recife. Eu precisava ganhar no Nordeste, é a minha casa e eu me sinto super bem. Foi especial demais", disse Lucas após a conquista do título.

Pâmela Rosa domina

No Street Feminino, Pâmela Rosa confirmou seu favoritismo e ficou com o título da etapa Recife e do circuito nacional. Ela conseguiu a vitória cercada de familiares que moram no município de Toritama.

Park

Antes do Street, aconteceram as finais do Park Masculino e Feminino. Kalani Konig conquistou a etapa na capital pernambucana, mas o título geral ficou com Augusto Akio. Pelo feminino, Isadora Pacheco fez a dobradinha.

