FUTEBOL Cédric renova contrato com São Paulo até o fim de 2027: 'E um orgulho continuar aqui' O novo vínculo com o jogador português é válido até 31 de dezembro de 2027

O São Paulo oficializou a renovação de contrato do lateral-direito Cédric. O novo vínculo com o jogador português é válido até 31 de dezembro de 2027. O contrato anterior com o atleta se encerrava em 30 de abril.

Cédric chegou ao clube em janeiro deste ano e rapidamente ganhou espaço no elenco. Desde sua estreia, participou de 16 dos 17 jogos disputados pelo time na temporada, sendo titular em 11 partidas. Além da lateral, também foi utilizado na ponta direita, demonstrando versatilidade.

"Estou muito feliz pela renovação até 2027. Acima de tudo, é um orgulho continuar num clube como o São Paulo. Tenho um carinho muito especial no meu coração pelo clube, porque fui acolhido aqui. Criei uma ligação muito forte com os torcedores e com o grupo. Por isso, quero continuar a minha jornada aqui", declarou o jogador. Cédric também agradeceu aos companheiros, à comissão técnica e à torcida pelo apoio recebido.

O presidente do clube, Julio Casares, destacou o seu desempenho e a importância da renovação. "Esta renovação até 2027 é o resultado do bom trabalho desempenhado tanto pelo jogador dentro de campo como pelo clube na busca criativa por alternativas para reforçar o time. Cédric chegou ao São Paulo e, com humildade e competência, se estabeleceu como um jogador importante no elenco", afirmou.

Na mesma linha, o diretor de futebol Carlos Belmonte ressaltou o comprometimento do lateral. "O comprometimento demonstrado no dia a dia, a assiduidade nos jogos e o rendimento apresentado dentro do campo não nos deixam dúvidas de que o Cédric, em pouco tempo, se tornou uma peça importante do nosso projeto esportivo", disse.

Campeão da Eurocopa com a seleção portuguesa em 2016 e presente na Copa do Mundo de 2018, Cédric acumula passagens por clubes como Sporting (Portugal), Académica (Portugal), Southampton (Inglaterra), Internazionale (Itália), Fulham (Inglaterra) e Arsenal (Inglaterra).

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo é um dos poucos times invictos após seis rodadas. A equipe ocupa a décima colocação na tabela, com oito pontos. O próximo compromisso será nesta sexta-feira, às 21h30, diante do Fortaleza, no MorumBis.





