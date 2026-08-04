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futebol Celebridade da Copa do Mundo, Vozinha enfim assina com o Colo-Colo e tenta voltar a ser goleiro Depois de fazer sucesso com Cabo Verde no Mundial, jogador viu sua imagem ser transformada em produto disputado por marcas e eventos

Depois do sucesso na Copa do Mundo, Vozinha finalmente desembarcou no Chile, no último domingo, após dias de indefinição. Anunciado pelo Colo-Colo em 24 de julho, com contrato até o fim da temporada, o goleiro teve a chegada adiada três vezes — era esperado primeiro na terça-feira, depois na quarta e, por fim, na quinta-feira —, em meio à notícias de negociações com clube do Marrocos e à transformação da própria imagem em um produto disputado por marcas e eventos.

Agora, aos 40 anos, o jogador, que deixou o Mundial com milhões de seguidores e integrante da seleção ideal da Fifa, terá de mostrar que o desempenho que o tornou uma celebridade não foi por acaso.

Enquanto o Colo-Colo aguardava sua apresentação, o futuro de Vozinha chegou a ser colocado em dúvida. Segundo o jornalista Raphael Bózeo, o goleiro esteve perto de acertar com o Berkane, clube do Marrocos, que na segunda-feira contratou Bubista, técnico da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo. O goleiro manteve silêncio durante este período, e, no fim, realmente fechou com a equipe chilena.

Paralelamente a isso, a agenda do jogador fora dos gramados se multiplicou: ele foi anunciado como palestrante do Rio Innovation Week, no Píer Mauá — mas depois teve o nome retirado do evento — e participou de uma campanha da Sony Pictures para divulgar o filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia", gravada no Campo do Bitim, em Cabo Verde, onde começou a jogar futebol. No mês passado, Vozinha ainda divulgou que sua história de vida irá se transformar em um documentário, mostrando como um veterano e desconhecido goleiro se tornou uma celebridade mundial.

A popularidade de Vozinha, inclusive, gera efeito em sua chegada ao Colo-Colo. Apesar dos adiamentos de sua viagem, o goleiro foi recebido por uma multidão no Chile. Já nas redes sociais, o clube aproveita os quase 30 milhões de seguidores no Instagram de seu novo reforço — antes da Copa eram menos de 50 mil — também em busca de engajamento e publicidade.

Do desembarque do jogador no país até o fim da tarde de segunda-feira, foram dez publicações sobre Vozinha no perfil do time chileno — sendo cinco com alguma parceria publicitária — e todas com legendas em três idiomas: espanhol, inglês e português — as demais publicações, sobre diferentes assuntos, são apenas com texto em espanhol.

Apenas as postagens com o cabo-verdiano seguem esse padrão, mostrando que o anúncio não está apenas voltado aos torcedores chilenos, e, sim, uma tentativa de internacionalização da marca. Segundo o jornal El País, do Chile, a contratação foi vista como uma jogada de marketing do clube.

Até o nome que seria utilizado na camisa virou pauta na chegada do goleiro. O regulamento do Campeonato Chileno, elaborado pela ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile), proíbe a utilização de apelidos nos uniformes. Com isso, ele seria obrigado a adotar um de seus sobrenomes. No entanto, a exceção para Vozinha foi aberta pelo Conselho da entidade a pedido do Colo-Colo. Afinal, Vozinha tornou-se internacionalmente mais valioso que Josimar José Évora Dias.

A disputa dentro de campo

Apesar da fama, o cenário dentro de campo pode ser difícil para Vozinha. Com contrato apenas até dezembro, o jogador terá pouco tempo para conquistar a titularidade da equipe. O técnico Fernando Ortiz disse que a contratação não partiu de um pedido seu e que ele será "apenas mais um jogador que terá que lutar por seu lugar". A estreia está prevista para 16 de agosto, contra O'Higgins.

Até lá, Vozinha terá de disputar espaço com Gabriel Maureira, de 19 anos, atual titular da posição e considerado uma promessa da base do Colo-Colo. O treinador deu chances a jogadores da base e o jovem assumiu a vaga após a lesão do experiente Fernando de Paul, de 35 anos, em abril.

Aos 40 anos, Vozinha estava sem clube após deixar o Chaves, time da segunda divisão de Portugal. Na segunda-feira, ele passou pelos exames médicos para fechar o negócio com o Colo-Colo, líder do Campeonato Chileno com 42 pontos, 12 à frente da Universidad de Chile, que ocupa a segunda posição, e também maior vencedor do torneio, com 34 títulos. Neste ano, o clube não participa de nenhuma competição internacional, como Libertadores e Sul-Americana, e está focado no futebol nacional.

Depois de fazer propaganda do filme do Homem-Aranha e anunciar que será personagem de documentário, Vozinha agora terá de provar que a celebridade criada pela Copa do Mundo continua acompanhada de um jogador capaz de justificar a expectativa dentro de campo.

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