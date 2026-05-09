Celta vence Atlético de Madrid e segue sonhando com a Champions
35ª rodada do Campeonato Espanhol tem como ápice o Clássico entre Barcelona e Real Madrid, que se enfrentam no Camp Nou, neste domingo (10)
O Celta de Vigo segue sonhando com a Liga dos Campeões após vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 neste sábado (9), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.
Com mais um gol de Borja Iglesias (62'), o Celta (6º) chega aos 50 pontos e continua na disputa pela quinta colocação, a última que dá vaga na Champions, atualmente ocupada pelo Betis (54 pontos), que horas depois empatou em 2 a 2 com a Real Sociedad (8ª).
“Estamos muito felizes por ainda estarmos na briga e vamos tentar”, disse Iglesias à plataforma DAZN após o jogo.
Por sua vez, o Atlético, eliminado na semifinal da Champions pelo Arsenal na terça-feira passada, se mantém na quarta colocação, sem aspirações nos últimos três jogos do campeonato, já garantido na principal competição continental da próxima temporada.
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Sevilla ganha fôlego
Mais cedo, o Sevilla venceu o Espanhol por 2 a 1, de virada, e ganhou vitórias na luta contra o rebaixamento.
Tyrhys Dolan (56') abriu o placar no início do segundo tempo para o time catalão, mas Andrés Castrín (82') e Akor Adams (90'+1) garantiram a virada para os donos da casa no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.
Com o resultado, o Sevilla sobe para a 12ª posição na tabela e abre três pontos de vantagem sobre o Alavés (18º), tempo que abre a zona de rebaixamento e que ficou no empate em 1 a 1 com o Elche (13º) no primeiro jogo deste sábado.
Já o Espanyol (15º) chega à impressionante marca negativa de 18 jogos consecutivos sem vitória no campeonato (12 derrotas e seis empates). Com a última vitória no dia 22 de dezembro (2 a 1 sobre o Athletic Bilbao), a equipe fica em situação mais delicada na luta pela permanência na primeira divisão.
A 35ª rodada do Campeonato Espanhol tem como ponto alto o Clássico entre Barcelona e Real Madrid, no Camp Nou, no domingo, com o tempo 'blaugrana' dependendo de pelo menos um empate para selar o título.
Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 8 de maio
- Levante-Osasuna 3-2
Sábado, 9 de maio
- Elche - Alavés 1 - 1
- Sevilha - Espanyol 2 - 1
- Atlético de Madrid-Celta 0-1
- Real Sociedad - Bétis 2 - 2
Domingo, 10 de maio
- (09h00) Maiorca - Villarreal
- (11h15) Athletic Bilbao - Valência
- (13h30) Real Oviedo - Getafe
- (16h00) Barcelona - Real Madrid
Segunda-feira, 11 de maio
- (16h00) Rayo Vallecano-Girona