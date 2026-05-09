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FUTEBOL INTERNACIONAL Celta vence Atlético de Madrid e segue sonhando com a Champions 35ª rodada do Campeonato Espanhol tem como ápice o Clássico entre Barcelona e Real Madrid, que se enfrentam no Camp Nou, neste domingo (10)

O Celta de Vigo segue sonhando com a Liga dos Campeões após vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 neste sábado (9), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com mais um gol de Borja Iglesias (62'), o Celta (6º) chega aos 50 pontos e continua na disputa pela quinta colocação, a última que dá vaga na Champions, atualmente ocupada pelo Betis (54 pontos), que horas depois empatou em 2 a 2 com a Real Sociedad (8ª).

“Estamos muito felizes por ainda estarmos na briga e vamos tentar”, disse Iglesias à plataforma DAZN após o jogo.

Por sua vez, o Atlético, eliminado na semifinal da Champions pelo Arsenal na terça-feira passada, se mantém na quarta colocação, sem aspirações nos últimos três jogos do campeonato, já garantido na principal competição continental da próxima temporada.

Sevilla ganha fôlego

Mais cedo, o Sevilla venceu o Espanhol por 2 a 1, de virada, e ganhou vitórias na luta contra o rebaixamento.

Tyrhys Dolan (56') abriu o placar no início do segundo tempo para o time catalão, mas Andrés Castrín (82') e Akor Adams (90'+1) garantiram a virada para os donos da casa no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Com o resultado, o Sevilla sobe para a 12ª posição na tabela e abre três pontos de vantagem sobre o Alavés (18º), tempo que abre a zona de rebaixamento e que ficou no empate em 1 a 1 com o Elche (13º) no primeiro jogo deste sábado.

Já o Espanyol (15º) chega à impressionante marca negativa de 18 jogos consecutivos sem vitória no campeonato (12 derrotas e seis empates). Com a última vitória no dia 22 de dezembro (2 a 1 sobre o Athletic Bilbao), a equipe fica em situação mais delicada na luta pela permanência na primeira divisão.

A 35ª rodada do Campeonato Espanhol tem como ponto alto o Clássico entre Barcelona e Real Madrid, no Camp Nou, no domingo, com o tempo 'blaugrana' dependendo de pelo menos um empate para selar o título.

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Levante-Osasuna 3-2

Sábado, 9 de maio

Elche - Alavés 1 - 1

Sevilha - Espanyol 2 - 1

Atlético de Madrid-Celta 0-1

Real Sociedad - Bétis 2 - 2

Domingo, 10 de maio

(09h00) Maiorca - Villarreal

(11h15) Athletic Bilbao - Valência

(13h30) Real Oviedo - Getafe

(16h00) Barcelona - Real Madrid

Segunda-feira, 11 de maio

(16h00) Rayo Vallecano-Girona

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