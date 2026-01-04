Celtics arrasam Clippers com 50 pontos de Jaylen Brown; Curry lidera triunfo dos Warriors
Jaylen Brown foi o destaque da partida com 50 pontos, igualando sua melhor marca na carreira, sendo 19 deles no terceiro quarto
O Boston Celtics completou uma bem-sucedida sequência de jogos na costa oeste dos Estados Unidos - sete vitórias e uma derrota - com um elástico triunfo por 146 a 115 sobre o Los Angeles Clippers na noite deste sábado, em Inglewood, Califórnia
Jaylen Brown foi o destaque da partida com 50 pontos, igualando sua melhor marca na carreira, sendo 19 deles no terceiro quarto. Derrick White adicionou 29 pontos e Anfernee Simons fez 15 para a franquia de Boston, que ocupa o terceiro posto na Conferência Leste, com 22 vitórias, a uma de igualar o New York Knicks, derrotado pelo Philadelphia 76ers neste sábado.
Do lado dos anfitriões, Kawhi Leonard e John Collins marcaram 22 pontos cada um, mas os Clippers viram sua sequência de seis vitórias consecutivas, a melhor da temporada, chegar ao fim. Collins acertou seus oito primeiros arremessos na partida e converteu 9 de 10 tentativas. James Harden anotou 18 pontos e deu 12 assistências.
Leia também
• Kawhi Leonard faz 45 pontos, Clippers supera Utah Jazz e chega à 6ª vitória seguida na NBA
• Thunder vence Blazers, Spurs viram sobre Knicks e Bulls arrasam Pelicans na NBA
• Lakers perdem para o Detroit Pistons na NBA no dia do aniversário de 41 anos de LeBron James
Curry se recupera de lesão
Em San Francisco, também na Califórnia, Stephen Curry marcou 31 pontos com seis cestas de três pontos e liderou o Golden State Warriors na vitória por 123 a 114 sobre o Utah Jazz, recuperando-se da derrota por 37 pontos para o Oklahoma City Thunder na noite anterior, quando atuou sem seus titulares.
Curry retornou à equipe após ficar fora devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, assim como Jimmy Butler, poupado na derrota para o Thunder. Draymond Green, outro desfalque na sexta-feira, mas foi expulso novamente a 2 minutos e 25 segundos do fim do segundo quarto, após receber duas faltas técnicas consecutivas por discutir com a arbitragem.
Nem mesmo os 35 pontos de Lauri Markkanen e os 22 de Keyonte George foram suficientes para evitar a terceira derrota seguida da franquia de Utah - foi a sétima derrota nos últimos nove jogos.
Portland supera Spurs
Em San Antonio, o Portland Trail Blazers venceu o San Antonio Spurs por 115 a 110 e conquistou sua segunda vitória consecutiva A equipe comandada pelo brasileiro Tiago Splitter - que foi campeão da NBA como jogador dos Spurs - dominou os anfitriões no Texas e só ficou atrás no placar durante 18 segundos no terceiro quarto da partida.
Deni Avdija fez um "triple-double", com 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, e liderou os visitantes em quadra, enquanto Donovan Clingan anotou 24 pontos, seu recorde pessoal, e pegou 12 rebotes. Os Spurs não contaram com os lesionados Victor Wembanyama e Devin Vassell.
Confira os resultados das partidas deste sábado na NBA:
Miami Heat 115 x 125 Minnesota Timberwolves
Toronto Raptors 134 x 117 Atlanta Hawks
New York Knicks 119 x 130 Philadelphia 76ers
Chicago Bulls 99 x 112 Charlotte Hornets
San Antonio Spurs 110 x 115 Portland Trail Blazers
Dallas Mavericks 110 x 104 Houston Rockets
Golden State Warriors 123 x 114 Utah Jazz
Los Angeles Clippers 115 x 146 Boston Celtics
Acompanhe os jogos deste domingo na NBA:
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
Orlando Magic x Indiana Pacers
Brooklyn Nets x Denver Nuggets
Washington Wizards x Minnesota Timberwolves
Miami Heat x New Orleans Pelicans
Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings x Milwaukee Bucks
Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies