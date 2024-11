Celtics superam Bucks fora de casa e Warriors esquentam briga pela liderança na NBA

A- A+

Atual campeão da NBA, o Boston Celtics levou a melhor no primeiro grande duelo da Conferência Leste neste início da nova temporada. O time de Jayson Tatum mostrou força ao derrubar o Milwaukee Bucks, fora de casa, por 113 a 107, na noite. No lado Oeste, o Golden State Warriors venceu e esquentou a briga pela liderança da tabela.

Em duelo marcado pelo equilíbrio, com sete mudanças na liderança do placar, Tatum foi o diferencial dos visitantes, com seus 31 pontos, 12 rebotes e seis assistências. Payton Pritchard saiu do banco de reservas para anotar 18 pontos enquanto Jrue Holiday e Derrick White registraram 15 cada um.

Jayson Tatum showed up big time in the Celtics win over the Bucks



31 PTS

12 REB

6 AST pic.twitter.com/jDFKouJxDY — NBA TV (@NBATV) November 10, 2024

Pelos Bucks, Giannis Antetokounmpo concentrou as atenções, como de costume. E não decepcionou. Foi o cestinha da partida, com 43 pontos, e também terminou a noite com um "double-double" por anotar 13 rebotes, além de cinco assistências.

Os anfitriões, no entanto, estiveram longe de brilhar no jogo coletivo, o que vem se tornando recorrente nesta temporada regular até agora.

Foi a oitava derrota em 10 jogos na competição até o momento, situação que vem se agravando desde o fim da temporada passada. O time de Milwaukee aparece na 14ª e penúltima colocação da Conferência Leste. Em situação oposta, os Celtics ocupam o segundo lugar, com nove triunfos em 11 jogos - a liderança pertence ao surpreendente Cleveland Cavaliers, com 11 vitórias em 11 partidas.

Pela Conferência Oeste, o Golden State Warriors venceu o confronto direto com o Oklahoma City Thunder, por 127 a 116. Os dois times e o Phoenix Suns brigam pela liderança. Fora de casa, Stephen Curry e companhia brilharam, a partir dos 36 pontos do astro.

Stephen Curry STAYS cooking



36 PTS

7 AST

7 3PT pic.twitter.com/fkKZywhqIy — NBA TV (@NBATV) November 11, 2024

O reserva Jonathan Kuminga contribuiu com 20 e De'Anthony Melton obteve um "double-double" de 19 pontos e 10 rebotes. Pelo Thunder, o destaque foi Shai Gilgeous-Alexander, com 24 pontos.

Com o importante triunfo, os Warriors exibem o retrospecto de oito vitórias e duas derrotas, exatamente a mesma campanha do Thunder e dos Suns, que perderam para o Sacramento Kings por 127 a 118, em casa. Bradley Beal, com seus 28 pontos e oito rebotes, e Devin Booker, 23 pontos e 12 assistências, comandaram os Suns, mas não conseguiram evitar o tropeço.

Os Kings foram liderados pelos 34 pontos de DeMar DeRozan e pelo forte rendimento da dupla Keegan Murray (14 pontos e 14 rebotes) e Domantas Sabonis (20 pontos e 12 rebotes), ambos com um "double-double". A equipe de Sacramento está no meio da tabela, com seis triunfos e quatro derrotas.

DeMar DeRozan was ELECTRIC to close out the @SacramentoKings win:



16 PTS in 4Q (6-7 FGM)

8 PTS in OT (3-3 FGM)

34 PTS for the game (14-25 FGM) pic.twitter.com/6zKOHEr5YE — NBA (@NBA) November 11, 2024

Com o mesmo rendimento, mas em posição superior, o Los Angeles Lakers fez a lição de casa ao superar o Toronto Raptors, o pior time do campeonato até o momento, por 123 a 103. Austin Reaves foi o cestinha da partida, com 27 pontos. E o astro LeBron James obteve um "triple-double" de 19 pontos, 16 assistências e 10 rebotes. Pelos Raptors, RJ Barrett e o reserva Chris Boucher registraram 18 pontos cada.

Os Lakers figuram na sexta colocação da Conferência Oeste, enquanto os Raptors continuam na última colocação do Leste, e a pior campanha da temporada regular, com apenas duas vitórias em 11 jogos.

Confira os resultados da noite de domingo (10):



Detroit Pistons 99 x 101 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 107 x 113 Boston Celtics

Indiana Pacers 132 x 121 New York Knicks

Orlando Magic 121 x 94 Washington Wizards

Philadelphia 76ers 107 x 105 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 94 x 95 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 116 x 127 Golden State Warriors

Denver Nuggets 122 x 120 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 118 x 127 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 89 x 134 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 123 x 103 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos desta segunda-feira (11):

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Washington Wizards

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

