Celtics, Bucks e Thunder iniciam playoffs com vitória na NBA

Candidatos ao título da NBA, Boston Celtics, Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder abriram com vitória os seus confrontos dos playoffs, na noite deste domingo (21). Em casa, os Celtics iniciaram o duelo com o Miami Heat em clima de revanche e com vitória pelo placar de 114 a 94.



Celtics e Heat reeditam a última final da Conferência Leste, quando a equipe de Miami surpreendeu ao derrubar o então favorito ao título. A situação se repete novamente, ao menos em termos de favoritismo. Os Celtics exibiram a melhor campanha da temporada regular, com folga.



E, neste domingo, abriram a série melhor de sete jogos mostrando força. Jayson Tatum registrou pela primeira vez em sua carreira um "triple-double" de 23 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Além de Tatum, mais cinco jogadores dos Celtics alcançaram os dois dígitos em pontuação: Derrick White (20), Kristaps Porzingis (18), Jaylen Brown (17), Sam Hauser (12) e Al Horford (10).



Pelo lado do Heat, o destaque individual foi Bam Adebayo, responsável por 24 pontos. O jogo coletivo também predominou nos visitantes. Delon Wright contribuiu com 17 pontos, Jaime Jaquez Jr. anotou 16, Tyler Herro marcou 11 e Nikola Jovic colaborou com 10 pontos. A segunda partida da série está marcada para quarta-feira, novamente em Boston.

Outro candidato ao título, o Milwaukee Bucks também fez valer o mando de quadra. Diante de sua torcida, fez 109 a 94 no Indiana Pacers. Pascal Siakam foi o cestinha da partida, com 36 pontos a favor dos visitantes. Do outro lado, Damian Lillard marcou 35 pontos, todos no primeiro tempo. As duas equipes voltam a se enfrentar na noite de terça-feira, mais uma vez na casa dos Bucks.



Melhor time da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder estreou com vitória nos playoffs, mas não com facilidade. Superou o New Orleans Pelicans por 94 a 92, em casa. Shai Gilgeous-Alexander foi o maior pontuador do duelo, com 28 acertos. Pelos Pelicans, o destaque foi Jonas Valanciunas com um "double-double" de 13 pontos e 20 rebotes.



CANDIDATOS A MVP



Em meio à rodada deste domingo, a NBA divulgou os finalistas aos principais prêmios individuais da temporada. Três jogadores brigam pela honraria mais prestigiada, a de Most Valuable Player (MVP), equivalente ao melhor jogador da temporada regular: Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) e Nikola Jokic (Denver Nuggets).



Jokic, atual campeão da NBA pelos Nuggets, é forte candidato a ficar com o prêmio pela terceira vez consecutiva. Na categoria de "melhor calouro" da temporada, o favorito é o francês Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Ele disputa com Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) e Brandon Miller (Charlotte Hornets).



Confira os resultados da noite deste domingo (21):



Boston Celtics 114 x 94 Miami Heat



Los Angeles Clippers 109 x 97 Dallas Mavericks



Milwaukee Bucks 109 x 94 Indiana Pacers



Oklahoma City Thunder 94 x 92 New Orleans Pelicans



Acompanhe os jogos desta segunda-feira (22):



Cleveland Cavaliers x Orlando Magic



New York Knicks x Philadelphia 76ers



