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BASQUETE Celtics derrotam os Sixers em reencontro de Tatum e Brown, que ignora ex-companheiro Time de Lebron James e companhia perdeu apenas seu terceiro jogo na temporada

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O Boston Celtics venceu o Philadelphia 76ers por 123 a 101 nesta terça-feira, na NBA, impulsionado por uma atuação de destaque de Jayson Tatum, que levou a melhor no duelo direto contra seu ex-companheiro de equipe, Jaylen Brown. Confira os momentos mais marcantes da rodada:

Pouca amizade

Uma saudação fria entre Tatum e Brown, antes do início da partida, alimentou especulações sobre o estado da relação entre os dois — dupla que conquistou um título da NBA (2024) ao longo de nove temporadas, nas quais pareciam inseparáveis.

A saída de Jaylen Brown dos Celtics, em julho, foi a primeira grande movimentação da intertemporada; seu novo destino marcou o início do que os Sixers esperam que se torne uma dinastia, ao lado de LeBron James e Joel Embiid.

"Acho que lidamos muito bem com a situação diante de uma grande equipe", disse Tatum à emissora NBC. "É apenas mais um jogo no calendário; acabou, e agora focamos no dia de amanhã. Nenhum jogo é mais importante do que outro na temporada regular. O alvoroço ficou para trás, e seguimos em frente", acrescentou.

Tatum e Brown durante a partida. Foto: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Tatum, que marcou 21 pontos na partida, foi o principal alvo da torcida no Xfinity Mobile Arena, na Filadélfia, sendo vaiado diversas vezes sempre que tocava na bola. Além do título conquistado em 2024, Tatum e Brown chegaram a mais uma final da NBA e disputaram cinco finais da Conferência Leste.

Brown não teve seu melhor desempenho, terminando a partida com uma atuação discreta de 13 pontos em 26 minutos. Embora todas as atenções estivessem voltadas para Tatum e Brown, outro jogador que marcou seu retorno à Filadélfia foi o experiente Paul George. George, que teve uma passagem sem grandes feitos pelos Sixers, brilhou ao marcar 36 pontos, incluindo seis de suas onze tentativas da linha de três pontos.

Paul George brilhou na partida. Foto: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Os Sixers, que esperavam seguir os passos dos Lakers na rodada de segunda-feira — buscando sua décima vitória na temporada —, perderam a batalha no garrafão por 46 a 32, um dado estatístico fundamental no desenrolar da partida. Este é apenas o primeiro de quatro capítulos desta nova rivalidade entre Celtics e Sixers durante a temporada regular de 2026-27.

Knicks implacáveis

O New York Knicks não teve piedade do Milwaukee Bucks, que vive uma crise, e venceu por 117 a 85 no Madison Square Garden, em Nova York. Jalen Brunson foi o cestinha da partida com 23 pontos, enquanto o dominicano Karl-Anthony Towns registrou um double-double de 21 pontos e 16 rebotes.

Towns, de 30 anos, vive seu melhor início de temporada em anos, com médias de 21 pontos e 14 rebotes em seus primeiros nove jogos. Um excelente esforço defensivo permitiu aos Knicks limitar os Bucks a apenas 13 pontos tanto no segundo quanto no quarto período.

"Melhoramos a cada dia na defesa, graças ao trabalho que realizamos diariamente com um excelente grupo de treinadores", disse OG Anunoby ao final da partida. "Este grupo está comprometido em continuar evoluindo."

OG Anunoby durante a partida. Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O mexicano Jaime Jáquez Jr. foi o destaque positivo da equipe visitante, com 16 pontos, cinco rebotes e três assistências. O Milwaukee sofreu sua sétima derrota consecutiva e segue na última colocação da Conferência Leste, com apenas uma vitória e dez derrotas.

Antetokounmpo marca 30

O Miami Heat encerrou sua série de cinco jogos fora de casa, na Costa Oeste, com uma vitória por 115 a 109 sobre o Utah Jazz, no Delta Center (Salt Lake City). Giannis Antetokounmpo conduziu Miami à sua quinta vitória na temporada com um double-double de 30 pontos e 11 rebotes.

"Melhoramos defensivamente; os 109 pontos de hoje, se fosse na primeira semana, certamente teriam sido 130", afirmou o sueco Pelle Larsson.

A equipe da Flórida teve dificuldades para fechar uma partida em que chegou a abrir 23 pontos de vantagem, sendo necessários tocos espetaculares de Klay Thompson e Bam Adebayo nos minutos finais do confronto. Miami retorna para casa para enfrentar o Cleveland Cavaliers nesta sexta-feira, em um duelo crucial para a classificação na fase de grupos da Copa da NBA.

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