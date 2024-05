Celtics oscilam e Cavaliers empatam série nos playoffs da NBA

A noite de quinta-feira (9) foi de reação nos playoffs da NBA. Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks lutaram e conseguiram derrubar, fora de casa, o Boston Celtics e o Oklahoma City Thunder, respectivamente. Os anfitriões são os favoritos nestas séries de semifinais. Ambos os confrontos, melhor de sete jogos, estão empatados em 1 a 1.



Em Boston, os Cavaliers protagonizaram a maior surpresa da noite, no mata-mata da Conferência Leste. Os visitantes se impuseram em quadra diante do melhor time da temporada regular, franco candidato ao título e responsável por uma das melhores campanhas da história diante de sua torcida. Desta vez, porém, os fãs dos Celtics não conseguiram empurrar sua equipe, derrotada por 118 a 94.

O placar contrasta com o primeiro jogo da série, também disputado em Boston. Os Celtics haviam atropelado o rival com uma vantagem de 25 pontos no placar. Desta vez, o roteiro foi diferente, sob o comando de, cestinha da partida, com 29 pontos. Ele ainda anotou oito assistências e sete rebotes."Algumas vezes, você tem sorte", brincou Mitchell, que se destacou também nas cestas de três pontos. "Arremessadores arremessam", afirmou. Do outro lado, a equipe da casa não escondia a decepção. "Esperávamos que eles jogassem melhor hoje e eles jogaram. Eles corresponderam, nós, não", analisou Al Horford.Os Cavaliers ainda contaram com um "double-double" de Evan Mobley, autor de 21 pontos e 10 rebotes. Caris LeVert saiu do banco de reservas para marcar 21 pontos também. Pelos Celtics, Jayson Tatum liderou a equipe com 25 pontos. E contou com o apoio de Jaylen Brown, responsável por 19 pontos. Destaque do primeiro jogo, Derrick White foi discreto, com apenas 10 pontos.O desempate na série está marcado para este sábado, no primeiro jogo do confronto em Cleveland. Também haverá desempate no duelo entre Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks no mesmo dia, na casa do segundo, no Texas. Na noite de quinta, os Mavericks reagiram e venceram por, igualando o duelo em 1 a 1.