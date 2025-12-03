Qua, 03 de Dezembro

BASQUETE

Celtics resistem à reação dos Knicks e garantem vitória na revanche da semi do Leste na NBA

Franquia vence quatro dos seus últimos cinco jogos e supera quatro dos seis melhores times do Leste dos EUA

Jaylen Brown marca Jalen Brunson, do New York Knicks, no primeiro quarto de uma partida no TD GardenJaylen Brown marca Jalen Brunson, do New York Knicks, no primeiro quarto de uma partida no TD Garden - Foto: Adam Glanzman / Getty Images via AFP

O Boston Celtics confirmou mais uma vez o seu bom momento na temporada regular da NBA com um importante resultado na noite desta terça-feira (2).

Contando com a força de sua torcida no TD Garden, a equipe derrotou o New York Knicks por 123 a 117 em partida que marcou uma espécie de "revanche" da semifinal da Conferência Leste do ano passado.

A franquia venceu quatro dos seus últimos cinco jogos e superou quatro dos seis melhores times do lado Leste. O confronto apresentou ainda um histórico dramático perto do fim. Os visitantes reduziram a diferença para três pontos, mas não conseguiram ser efetivos e perderam a chance de virar o duelo.

No confronto, o destaque ficou na atuação de Jaylen Brown. O ala anotou 42 pontos e selou a vitória com uma enterrada em contra-ataque letal no momento em que os Knicks buscavam uma reviravolta no marcador.

Derrick White anotou sete dos seus 22 pontos nos últimos quatro minutos sustentando a atuação dos Celtics diante da reação do rival, que reduziu uma desvantagem de 15 pontos (102 a 99).

Mas se Brown brilhou com uma jornada artilheira, Jalen Brunson, dos Knicks, teve uma noite difícil. Ele acertou apenas 6 de 21 arremessos e contabilizou somente 15 pontos na derrota de sua equipe.

No outro jogo da rodada, que contou com seis partidas, o Oklahoma City Thunder manteve a liderança da Conferência Oeste ao superar o Golden State Warriors por 124 a 112, em partida realizada no Chase Center, em São Francisco.

A vitória veio impulsionada pela atuação de Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 38 pontos e ainda acertou uma cesta tripla a pouco mais de três minutos do encerramento do encontro para segurar a tentativa de reação do adversário.

Já o Minnesota Timberwolves precisou do tempo extra para sacramentar a vitória de 149 a 142 sobre o New Orleans Pelicans. Anthony Edwards foi o cestinha do embate com 44 pontos (sua melhor marca na temporada).

Confira as partidas da rodada da noite desta terça-feira
Philadelphia 76ers 121 x 102 Washington Wizards
Toronto Raptors 121 x 118 Portland Trail Blazers
Boston Celtics 123 x 117 New York Knicks
New Orleans Pelicans 142 x 149 Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs 126 x 119 Memphis Grizzlies
Golden State Warriors 112 x 124 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta quarta-feira
Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers
Indiana Pacers x Denver Nuggets
Orlando Magic x San Antonio Spurs
Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers
New York Knicks x Charlotte Hornets
Chicago Bulls x Brooklyn Nets
Houston Rockets x Sacramento Kings
Milwaukee Bucks x Detroit Pistons
Dallas Mavericks x Miami Heat

