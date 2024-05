Celtics varrem Pacers e avançam às Finais da NBA

A- A+

O Boston Celtics venceu o Indiana Pacers por 105 a 102 nesta segunda-feira (27) e avançou às Finais da NBA fechando a série da final da Conferência Leste com uma varrida por 4 a 0.

Neste jogo 4, em Indiana, Jaylen Brown (29 pontos) e Jayson Tatum (26) comandaram os Celtics em uma virada nos últimos minutos sobre os Pacers, que perderam o armador Tyrese Haliburton por lesão.

"Tínhamos que ganhar de qualquer maneira. Foi muito difícil, eles não queriam se render, mas nós encontramos o caminho", ressaltou Tatum.

"Temos uma grande equipe e agora queremos avançar ao próximo nível", afirmou Brown, que liderou o time de Boston no segundo tempo com 19 pontos e várias ações que foram fundamentais para a virada.

O Indiana Pacers, revelação dos playoffs, entrou no último quarto com oito pontos de vantagem, como em outros jogos da série, mas acabou pagando o preço nos momentos decisivos diante do experiente time dos Celtics.

O Boston Celtics vai enfrentar nas Finais da NBA o vencedor da final da Conferência Oeste, entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves.

O jogo quatro entre as equipes será disputado nesta terça-feira (28), em Dallas, e os Mavericks lideram a série por 3 a 0.

