Celulares e computadores são apreendidos em casa de mulher suspeita de extorquir goleiro Everson

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão na residência de uma mulher de 40 anos, suspeita de praticar o crime de extorsão contra o goleiro Everson, do Atlético-MG. No local, foram apreendidos computadores e aparelhos celulares “que serão periciados”.

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Operações Especiais (Deoesp), cumpriu, no dia 30/06, mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher, de 40 anos. Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. No local foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados”, diz a nota.

Segundo a Polícia, novas informações serão repassadas após a conclusão do inquérito, para não comprometer as investigações. De acordo com o Metrópoles, Everson buscou a Polícia alegando estar sendo chantageado por uma mulher que teria ameaçado divulgar vídeos íntimos do atleta para a sua esposa. Everson é casado com Rafaela Vieira.

De acordo com o ge, os policiais foram até a casa da suspeita, na capital mineira, e afirmaram ter sido recebidos pela ela e por uma testemunha, que tentaram atrapalhar o cumprimento do mandado.

Em meio à polêmica, o goleiro compartilhou uma foto com a esposa, que também publicou um registro com o atleta.

