Celulite facial: entenda o que é a doença que impediu o jogador David, do Vasco, de jogar De acordo com a Fiocruz, a condição se trata de uma infecção grave na área do rosto provocada por uma bactéria

O atacante do Vasco David Corrêa esteve fora de campo nesta segunda-feira (26), no jogo contra o Athletico Paranaense, após ter sido diagnosticado com celulite facial. Segundo a nota publicada pelo clube, o jogador foi afastado das atividades para entrar em tratamento.

O que é a celulite facial?

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a celulite facial se trata de uma infecção grave na área do rosto provocada por uma bactéria. A condição precisa ser tratada de forma imediata.

As principais causas para o seu surgimento variam. Ela pode se desenvolver a partir de uma cárie não tratada, feridas abertas na região do rosto, acnes e outros traumas causados no local que podem ser a porta de entrada para bactérias.

Segundo Alexandre Maurity, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, em entrevista à Fiocruz, o atendimento precisa ser imediato pois a condição pode se agravar no período de 48 horas após o aparecimento do primeiro sintoma.

Quais são os sintomas?

Os principais sintomas associados à condição são:

Inchaço no rosto;

Vermelhidão;

Febre;

Dor intensa.

Em casos mais graves, pode surgir uma certa dificuldade para falar e respirar. Além disso, o coração e cérebro podem ser comprometidos.

