Cena de "Chiquititas" viraliza após prever a virada do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
Remake exibido pelo SBT há 12 anos chamou a atenção ao citar uma vitória da seleção brasileira sobre os japoneses
Uma cena da novela "Chiquititas", remake exibido pelo SBT, viralizou nas redes sociais após mencionar uma vitória de virada do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo.
O roteiro, bastante semelhante ao vivido no jogo dessa segunda-feira (29) que rendeu a vaga da seleção brasileira para as oitavas de final do Mundial, chamou a atenção do público pela previsão certeira do folhetim.
Lançado há 12 anos, o trecho de um dos capítulos mostra as crianças do Orfanato Raio de Luz sem conseguir acompanhar a partida ao vivo e descobrem o resultado por meio da narração de um locutor.
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Os detalhes surpreendem ainda mais, já que é citado durante o episódio que o Japão abriu o placar no início da partida, assim como ocorreu durante a partida da segunda fase da Copa do Mundo.
Aos 28 minutos do primeiro tempo de confronto, Sano chutou rasteiro e balançou as redes após uma falha de Danilo que gerou o contra-ataque japonês.
Assim como na vida real, o narrador fictício conta que o Brasil conseguiu reagir e venceu por 2 a 1. A cena destaca que o segundo gol aconteceu nos minutos finais, encerrando a partida "com chave de ouro" para a seleção.
SIM, CHIQUITITAS SEMPRE SOUBE.— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) June 29, 2026
2x1 de virada. pic.twitter.com/04MNyWgz4C
Na novela, o tento decisivo foi feito por um jogador chamado Alexander. Já na Copa do Mundo, o responsável pela alegria e alívio dos brasileiros foi Gabriel Martinelli, que entrou no lugar de Matheus Cunha e marcou nos acréscimos.