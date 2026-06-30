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Futebol

Cena de "Chiquititas" viraliza após prever a virada do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo

Remake exibido pelo SBT há 12 anos chamou a atenção ao citar uma vitória da seleção brasileira sobre os japoneses

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Cenas do remake Chiquititas chamaram atenção ao prever a vitória do Brasil sobre o JapãoCenas do remake Chiquititas chamaram atenção ao prever a vitória do Brasil sobre o Japão - Foto: Reprodução/SBT

Uma cena da novela "Chiquititas", remake exibido pelo SBT, viralizou nas redes sociais após mencionar uma vitória de virada do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo.

O roteiro, bastante semelhante ao vivido no jogo dessa segunda-feira (29) que rendeu a vaga da seleção brasileira para as oitavas de final do Mundial, chamou a atenção do público pela previsão certeira do folhetim.

Lançado há 12 anos, o trecho de um dos capítulos mostra as crianças do Orfanato Raio de Luz sem conseguir acompanhar a partida ao vivo e descobrem o resultado por meio da narração de um locutor.

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Os detalhes surpreendem ainda mais, já que é citado durante o episódio que o Japão abriu o placar no início da partida, assim como ocorreu durante a partida da segunda fase da Copa do Mundo.

Aos 28 minutos do primeiro tempo de confronto, Sano chutou rasteiro e balançou as redes após uma falha de Danilo que gerou o contra-ataque japonês.

Assim como na vida real, o narrador fictício conta que o Brasil conseguiu reagir e venceu por 2 a 1. A cena destaca que o segundo gol aconteceu nos minutos finais, encerrando a partida "com chave de ouro" para a seleção.

 

 


Na novela, o tento decisivo foi feito por um jogador chamado Alexander. Já na Copa do Mundo, o responsável pela alegria e alívio dos brasileiros foi Gabriel Martinelli, que entrou no lugar de Matheus Cunha e marcou nos acréscimos.

 

 

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