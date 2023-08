A- A+

Náutico Cenas de violência são registradas na sede do Náutico após eliminação; veja Clube alvirrubro caiu na Série C após empate em 2x2 diante do São Bernardo, nos Aflitos

Após frustrar mais de 17 mil torcedores nos Aflitos e empatar por 2x2 contra o São Bernardo, o Náutico está eliminado da Série C. Depois do apito final, cenas de violência foram registradas pela reportagem da Folha de Pernambuco, neste sábado (26), na sede do clube alvirrrubro.

Torcedores da organizada do clube brigaram com o Batalhão de Choque e atiraram fogos em direção ao ônibus do time. Alguns torcedores foram atingidos por spray de pimenta e aguardaram a chegada dos bombeiros civis.

Confusão generalizada nos Aflitos. Torcedores da Fanáutico brigam com o Batalhão de Choque e atiram fogos em direção ao ônibus do time. Alguns torcedores foram atingidos por spray de pimenta e aguardam a chegada dos bombeiros civis. pic.twitter.com/Ywu58WSewe — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) August 26, 2023

Veja também

Futebol Com o fim da primeira fase da Série C; conheça os clubes que seguem na disputa pelo acesso