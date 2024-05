Cenas lamentáveis! Final de torneio de futebol para amputados termina em pancadaria na África; vídeo

A- A+

Uma confusão generalizada marcou a decisão da Copa Africana de futebol para amputados, realizada nesta segunda-feira (27), no Cairo, capital do Egito. A seleção de Gana faturou o título ao vencer o Marrocos, por 2 a 1, mas o que mais chamou a atenção foi a pancadaria entre os jogadores ao final da partida.

A cena é curiosa: enquanto alguns atletas tentavam comemorar o título assim que o árbitro apitou o término do encontro, começou uma correria no campo.

Diante da insatisfação dos marroquinos, vice-campeões, membros das duas equipes passaram a se amontoar e discutir de maneira forte. Alguns também tentaram trocar socos e até ergueram suas muletas para os adversários.

Pancadaria! A final da Copa da África de Amputados, entre Gana x Marrocos, terminou com cenas lamentáveis pic.twitter.com/y6W7DygdE7 — Non Sense Football (@_NSenseFootball) May 27, 2024

Enquanto a confusão escala, a organização do evento começa a montar o palco de premiação no centro do campo. Foi necessário levantar um jogador que estava caído próximo do local.

Em campo, os ganeses levaram os títulos graças aos gols de Mohamed Mubarak, que marcou duas vezes, aos 44 e aos 57 minutos. Os marroquinos descontaram com El Mustapha Hliouat.

