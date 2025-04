Censo do Brasileirão: Veja ranking de times que mais formaram atletas para esta edição

A- A+

Um dos parâmetros mais importantes para medir a qualidade de um time de futebol é a qualidade do trabalho das categorias de base. Mais do que buscar títulos e revelar promessas (que muitas vezes são vendidas para o exterior antes mesmo de completar a maioridade), as bases ajudam a reforçar a identidade coletiva da equipe e elevam o clube a um patamar de formador de grandes jogadores.



O Censo do Brasileirão do Globo aponta que, na edição de 2025, quem teve mais destaque foi o Corinthians.

No total, 230 clubes de diferentes nacionalidades formaram os 726 jogadores que disputam o Brasileirão deste ano. Duzentos e cinco deles têm entre um e cinco jogadores que passaram por suas categorias de base, somando 307 atletas — 42,3% do total. Os 419 restantes estão espalhados entre outras 25 equipes, e a lista é liderada pelo Corinthians, que formou 35 dos jogadores que disputam o campeonato deste ano.





O número, que representa cerca de 4,7% dos atletas do campeonato, se divide em três categorias. 16 jogadores só vestiram o uniforme do Corinthians na carreira, dois foram para outros clubes e retornaram mais tarde à equipe paulista, e os 16 restantes estão espalhados em outros times da Série A.

Neste ano, dos 726 jogadores do torneio, 173 são crias da base de suas equipes, representando 23,8% do total. Destes, 140 (81,9%) estão no elenco desde as categorias de base, enquanto 33 (17,1%) passaram por outros clubes até voltarem à equipe que os revelou. Este é o caso de Dudu, que faz parte da lista dos 28 jogadores formados pelo Cruzeiro — a equipe de Minas Gerais com mais representantes no torneio, à frente de Atlético-MG (20) e América-MG (7).

Grêmio e Palmeiras aparecem empatados na segunda colocação, com 31 jogadores, e em seguida vem o São Paulo (29). No Rio, o Flamengo lidera as estatísticas, com 24 representantes. Os outros três cariocas na Série A, Fluminense, Vasco e Botafogo, aparecem em sequência, da 11ª à 13ª colocação, com 19, 18 e 15 jogadores formados em suas categorias de base.

Os cinco times do Nordeste que disputam a Série A este ano também aparecem no ranking dos principais formadores de atletas. Bahia e Sport lideram a lista, com 12 jogadores formados em seus CTs, seguidos por Vitória (9), Ceará (8) e Fortaleza (7).

Veja os clubes que mais formaram jogadores do Brasileirão de 2025

Corinthians — 35

Grêmio e Palmeiras — 31

São Paulo 29

Cruzeiro — 28

Santos — 27

Flamengo — 24

Athletico — 23

Internacional — 22

Atlético-MG — 20

Fluminense —19

Vasco — 18

Botafogo —15

Bahia — 14

Sport — 13

Vitória — 9

Ceará e Desportivo Brasil-SP — 8

América-MG, Bragantino, Coritiba e Fortaleza — 7

Defensor-URU, Mirassol e Ponte Preta — 6

O levantamento leva em consideração todos os 726 atletas inscritos no Brasileirão, conforme lista disponibilizada pela CBF. Para a complementação de dados, foram utilizadas plataformas de estatísticas de futebol. Na matéria anterior, o total de 706 jogadores correspondia à lista mais atualizada da CBF até a conclusão do texto, mas foram adicionados mais nomes desde o sábado (29).

